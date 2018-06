' Sei gay?' | prof aggredito da studenti

'È vero che Sei gay?'. Professore 43enne aggredito e minacciato con i coltelli : Un insegnante omosessuale 43enne , timido e riservato, è stato perseguitato a tal punto dai suoi alunni che è stato costretto ad allontanarsi dalla scuola e a ricorrere alle cure dei sanitari per una ...

"Prof - è vero che Sei gay ?" : insegnante aggredito e bullizzato dagli alunni in Salento : "È vero che sei gay?": all'inizio è stata questa la domanda fatta ripetutamente e costantemente con la quale un gruppo di ragazzini di una scuola media del Basso Salento hanno tormentato un docente per poi arrivare all'aggressione fisica. L'insegnante, timido e riservato, è stato perseguitato tanto che l'uomo, un 43enne, è stato costretto ad allontanarsi dalla scuola e a ricorrere alle cure dei sanitari per una ...