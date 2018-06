Seehofer a Merkel | senza me governo cade

"Soluzione europea al fenomeno migratorio" : a Berlino Conte condivide la linea Merkel - assieme cercano di arginare Seehofer-Salvini : La soluzione al fenomeno migratorio deve essere europea. Al suo primo bilaterale italo-tedesco, Giuseppe Conte trova una certa sintonia con Angela Merkel, proprio nel momento in cui la Cancelliera ne ha estremo bisogno. Non era scontato, eppure è successo: frutto di interessi in comune. Lei cerca il sostegno italiano – come farà domani nel bilaterale con Emmanuel Macron a Berlino – per Contenere il suo ministro degli ...

Migranti : Bild - Merkel accetta la scadenza di Seehofer

Bild - nuovo ultimatum Seehofer a Merkel sui migranti?

Germania - Merkel aspetta Conte e lavora a un vertice speciale sui migranti per risolvere i guai con il ministro Seehofer : Lunedì il premier Giuseppe Conte volerà a Berlino per incontrare Angela Merkel. Troverà un ambiente teso, con la cancelliera impegnata a risolvere i contrasti con il suo ministro dell’Interno, il leader della Csu bavarese Horst Seehofer. Sarà infatti una giornata decisiva per la crisi di governo tedesca, come scrive la Bild am Sonntag: il ministro ha intenzione di varare il suo masterplan sull’immigrazione che Merkel ha bloccato. Per ...

Polveriera Germania : Seehofer attacca "Merkel accogliendo ha spaccato l'Ue" E insiste sui respingimenti dei profughi : Anche se in un'intervista dcie che la politica sui rifugiati della Merkel ha provocato 'una spaccatura in Europa'. Il gioco fra i due va avanti, ma dalla caduta del governo avrebbero entrambi molto ...

Migranti - Merkel al capolinea? Rottura col Csu - governo a rischioCon Seehofer-Salvini-Kurz traballa : La leadership di Angela Merkel è ai minimi storici. Si riaccende lo scontro con Seehofer sui Migranti e il governo rischia. La cancelliera deve cedere o rilanciare prima dell'incontro con Conte Segui su affaritaliani.it

Profughi : Merkel a Seehofer - no ai respingimenti

Merkel all'angolo cede a Seehofer "Accordo bilaterale con l'Italia" : La cancelliera, messa all'angolo dall'asse Salvini-Seehofer-Kurz, cede al suo ministro dell'Interno: regole più dure sui migranti. E propone un accordo bilaterale all'Italia. Inedito asse Roma-Berlino. ANALISI Segui su affaritaliani.it

Germania - la questione migranti spacca il governo Merkel : ministro Seehofer tira dritto e mette a rischio riforma Dublino : La questione migranti è al centro dell’agenda politica anche in Germania. E rischia, per la prima volta, di spaccare l’alleanza tra il partito di Angela Merkel, la Cdu, e il suo gemello bavarese, l’Unione cristiano-sociale (Csu). Una storia di amore e accordi mai interrotta fino a una settimana fa, quando il leader della Csu e ministro dell’Interno Horst Seehofer ha messo sul tavolo della cancelliera il suo ...