Seconda prova di maturità con la versione di greco tratta dall’Etica Nicomachea di

L'Etica Nicomachea di Aristotele al Classico - Matematica per lo Scientifico. Al via la Seconda prova scritta della maturità : Un brano delL'Etica Nicomachea di Aristotele è stato scelto per la seconda prova di maturità al Liceo Classico. Per gli oltre 500mila studenti impegnati nell'esame di maturità è la volta della prova specifica per ogni indirizzo di studi. La durata è variabile a seconda delle discipline, tra le 4 e le 8 ore, tranne che per alcuni indirizzi come i Licei musicali, coreutici e artistici dove la prova può ...

Esami di Maturità 2018 - la diretta : le tracce della Seconda prova. La versione di greco al Classico : Etica Nicomachea di Aristotele. Matematica allo Scientifico : L’Etica Nicomachea di Aristotele è il testo scelto dal Miur per la versione di greco, che gli studenti del Liceo Classico devono affrontare oggi nella seconda prova, dopo il primo giorno della Maturità con il tema di italiano. allo Scientifico, invece è uscita Matematica. La durata dipende dalle materie caratterizzanti degli indirizzi ed è variabile dalle 4 ore alle 8 ore. Nei licei musicali, coreutici e artistici, la prova può articolarsi ...

Esami di Maturità 2018 - la Seconda prova : Greco al Classico e Matematica allo Scientifico. Le tracce di tutti gli indirizzi : Superato il primo giorno con il tema di italiano, per i 509.307 ragazzi che quest’anno affrontano la Maturità è il giorno della seconda prova. Come ieri, si inizia dalle ore 8,30 nella materia caratterizzante ciascun indirizzo. Ecco le principali:-- Licei – Greco per il Liceo Classico; Matematica per lo Scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate; Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico;Scienze umane per il Liceo delle ...

