Se Salvini dilaga non mi stupirei di un' alleanza M5S-Pd Roberto D' Alimonte

(Di giovedì 21 giugno 2018) Il Governo gialloverde è una fase transitoria della politica italiana. Se il sistema si dovesse ristrutturare sull'asse destra-sinistra - in cui la destra è la Lega, la sinistra è M5S - "non miche il Movimento 5 Stelle e il Pd si alleassero".D', politologo ed esperto di sistemi elettorali, parla in un'intervista a Italia Oggi di nuove possibili evoluzioni della politica italiana.I sondaggi vedono Matteore, a spese del Movimento 5 Stelle."Il tema dell'immigrazione, più dell'Europa e dell'euro, è saliente per gli italiani in questo momento. Ed è un tema che appartiene a, che se lo è conquistato sul campo, acquisendo credibilità presso gli elettori. Tra l'altroha una comunicazione molto più chiara e netta rispetto a quella di Luigi Di Maio e questo paga sempre in ...