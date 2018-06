Scuola | ultime notizie precariato | Italia denunciata al Parlamento Europeo ‘Buona Scuola

NOIPA - PAGAMENTO STIPENDIO POLIZIA/ Ultime notizie : retribuzione Scuola - cedolino con gli aumenti : NOIPA, PAGAMENTO STIPENDIO POLIZIA: gli arretrati e gli straordinari FESI, retribuzione in corso con qualche ritardo nei cedolini. Le Ultime notizie e le altre date ufficiali di giugno(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 07:39:00 GMT)

Scuola - mobilità docenti 2018/9 ultime notizie : il Miur ha fissato la data del confronto : Vi abbiamo riferito, nel corso della giornata di ieri, martedì 19 giugno, dell’appello lanciato al Ministero dell’Istruzione da parte dei sindacati rappresentativi Flc-Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola, in merito ad un incontro urgente sulla questione mobilità annuale. La risposta da parte del dicastero di Viale Trastevere è stata tempestiva: infatti, attraverso un comunicato pubblicato sui siti ufficiali delle […] L'articolo ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 a Scuola : quanti insegnanti e Ata saranno coinvolti? (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018: ultime notizie su Quota 100 e Lavoratori Gravosi di oggi 19 giugno. La proposta di Confasl-Unsa su Quota 41 e la "risposta" di Di Maio al Sole 24 ore(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 11:35:00 GMT)

LUCCA - BULLISMO CONTRO PROF : 3 DEI 6 DENUNCIATI RIMANDATI/ Ultime notizie : la Scuola così li “assolve”? : BULLISMO, offese a PROF LUCCA: solo 8 studenti promossi su 26: 8 RIMANDATI, 10 bocciati. Ultime notizie: tre dei sei bulli sono stati "graziati", il preside parla di "amarezza"(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 22:08:00 GMT)

Terni - 17enne perde la vista alla festa della Scuola/ Ultime notizie : “Ecstasy nella bottiglietta d'acqua” : Terni, 17enne perde la vista alla festa della scuola: “Mi hanno messo della droga nella bottiglietta d'acqua”, ha raccontato. Le Ultime notizie sulla vicenda(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 16:31:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Caos Scuola - 42mila dipendenti in ansia per calcolo contributi (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie: si partirà con l'addio di Boeri all'Inps? Salvini studia la mossa. Ma ci sono altre incognite: quota 100, chi ci guadagna e chi ci perde(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 16:20:00 GMT)

Pescara - bimbi intossicati a Scuola : 120 casi/ Ultime notizie : mense chiuse - oggi primi risultati Asl : Pescara, bimbi intossicati a scuola: i casi salgono a 120, inclusi sei insegnanti. Da oggi disposta la chiusura delle mense scolastiche in attesa dei risultati dell'Asl.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 13:44:00 GMT)

Pescara - bambini ricoverati dopo malori a Scuola/ Ultime notizie : mense nel mirino - accertamenti Asl-Nas : Pescara, bambini ricoverati dopo malori a scuola. mense nel mirino, accertamenti Asl-Nas: il Comune chiede chiarezza. Le Ultime notizie: undici alunni ricoverati(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 20:39:00 GMT)

Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie : Uil Scuola - ultime news 23/5 : Pubblichiamo in questo articolo un comunicato stampa della Uil Scuola riguardante il confronto attualmente in corso per la definizione del prossimo CCNI per le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie per l’a.s. 2018/19. Utilizzazioni E Assegnazioni Provvisorie: PROSEGUE IL CONFRONTO E’ proseguito il confronto tra i sindacati firmatari del contratto nazionale e i rappresentanti del Miur […] L'articolo Utilizzazioni e Assegnazioni ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 e Opzione donna non bastano per il personale della Scuola (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 18 maggio. L’Anief si esprime sulle proposte contenute nel contratto di Governo Lega-M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. Anche l’Anief si esprime sulla RIFORMA delle PENSIONI contenuta nel contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle. L’Associazione nazionale insegnanti e formatori continua a chiedere che i lavoratori della scuola siano considerati “realizzatori di ...

Texas - sparatoria in Scuola superiore a Santa Fe/ Video - ultime notizie : uomo armato - ci sarebbero feriti : Texas, sparatoria in scuola superiore a Santa Fe: sarebbe in corso uno scontro a fuoco tra l'attentatore armato e gli agenti di polizia, potrebbero esserci feriti.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 16:10:00 GMT)

Scuola - ultime maestre fuori GaE 2018 : laureate attaccano diplomate magistrali Video : Arrivano novita' su vari fronti per le maestre della Scuola primaria e dell'Infanzia, diplomate magistrali, escluse dalla sentenza del Consiglio di Stato di dicembre scorso dalle Graduatorie a esaurimento gae. Per le docenti assunte con contratto a tempo indeterminato con riserva o in to a sentenza definitiva, potrebbe arrivare il licenziamento. Per le iscritte alle GaE, invece, in applicazione della sentenza, arriverebbe l'esclusione dalla ...

Bullismo a Scuola - tutti i casi delle ultime settimane : Bullismo a scuola, tutti i casi delle ultime settimane Dal docente di Lucca umiliato alla professoressa di Velletri minacciata, sono decine gli episodi di violenza contro gli insegnanti che sono finiti sulle pagine dei giornali Continua a leggere L'articolo Bullismo a scuola, tutti i casi delle ultime settimane proviene da NewsGo.