Scuola | maestre escluse da GaE | ipotesi decreto legge concorso e Fit prima dell' 11 luglio

Maestre Scuola infanzia e nido : doppia graduatoria a Roma - bando in scadenza a fine giugno : Arriva una possibile soluzione dalla Giunta Raggi per le docenti precarie delle scuole dell'infanzia e degli asili nido di Roma: verranno istituite due graduatorie attraverso un bando di selezione in scadenza a fine giugno 2018, che serviranno a conferire incarichi di supplenza per il prossimo anno scolastico. Si trattera', pertanto, di due graduatorie dedicate alle supplenze negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia. La notizia è riportata ...

Scuola : maestre in sciopero della fame davanti a Ministero : Una sentenza del Consiglio di Stato le ha fatte uscire dalle graduatorie e rischiano così di non avere più un incarico fisso. Il diploma magistrale non basta più, c'è anche il rischio licenziamento -

Catania - ennesima Scuola degli orrori : “Non chiamiamole maestre - sono orchi” : Catania, ennesima scuola degli orrori: “Non chiamiamole maestre, sono orchi” In diretta a Pomeriggio Cinque lo sdegno delle mamme. La preside: “Anch’io minacciata da insegnante”. Continua a leggere L'articolo Catania, ennesima scuola degli orrori: “Non chiamiamole maestre, sono orchi” proviene da NewsGo.

Parma - violenze sui bambini : arrestate due maestre di una Scuola materna. “Mangia come un animale” : “Mangia col piatto in mano come un animale”. È la frase pronunciata contro un bimbo che aveva disobbedito all’ordine di rimanere immobile. da una delle due maestre arrestate oggi dai carabinieri in una scuola materna di Colorno (Parma). I bambini, terrorizzati, erano costretti a subire ripetute violenze fisiche e psicologiche, oltreché punizioni. Le vittime tra i 3 e 5 anni vivevano nella paura. Le due donne sono accusate di ...

Parma - violenze sui bambini : arrestate due maestre di una Scuola materna : Maltrattamenti nei confronti di bambini tra i 3 e i 5 anni, terrorizzati dai metodi delle loro insegnanti. Con questa accusa sono state arrestate due maestre di una scuola materna di Colorno, in provincia di Parma. Dalle indagini sono emerse comportamenti molto severi e aggressive sui bimbi da parte delle due donne. Le vittime secondo l’Arma erano costrette a subire violenze fisiche e psicologiche e punizioni restrittive. L'articolo Parma, ...

Maestre Scuola licenziate 2018 e fuori GaE : ecco chi ha già presentato ricorso Video : La questione delle Maestre della scuola materna e primaria escluse dalle graduatorie a esaurimento gae e in prossimita' di licenziamento sta assumento contorni sempre più variegati, tanto che il provvedimento penalizzante non riguarda solo le docenti con diploma magistrale ante anno scolastico 2001-2002, ma anche quelle diplomatesi successivamente. Il licenziamento di massa, gia' disposto ed eto, stavolta arriva dalla provincia di Pistoia dove ...

Scuola - ultime maestre fuori GaE 2018 : laureate attaccano diplomate magistrali Video : Arrivano novita' su vari fronti per le maestre della Scuola primaria e dell'Infanzia, diplomate magistrali, escluse dalla sentenza del Consiglio di Stato di dicembre scorso dalle Graduatorie a esaurimento gae. Per le docenti assunte con contratto a tempo indeterminato con riserva o in to a sentenza definitiva, potrebbe arrivare il licenziamento. Per le iscritte alle GaE, invece, in applicazione della sentenza, arriverebbe l'esclusione dalla ...

Scuola - maestre diplomate : 50 mila rischiano il licenziamento - novità sanatoria? Video : Dopo la manifestazione di sabato scorso a milano, si tirano le cifre delle maestre di Scuola che sono state escluse dalle graduatorie ad esaurimento gae e che rischiano di perdere la cattedra. In tutto, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, dovrebbero essere circa 50 mila maestri in gran parte donne che potrebbero essere tagliati fuori dal posto fisso nella Scuola a to della sentenza del Consiglio di Stato di dicembre scorso che ha ...

Scuola : continua sciopero fame maestre : Pure il mondo della politica si muove a lorofavore'. Oggi con una interrogazione parlamentare i senatori diForza Italia hanno chiesto al ministro Valeria Fedeli e alGoverno 'di trovare una soluzione'.

Scuola : continua sciopero fame maestre : ANSA, - ROMA, 3 MAG - continua lo sciopero della fame delle maestre con diploma magistrale che rischiano di perdere il posto di lavoro dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ...

Scuola : assessore veneto incontra presidio di protesta maestre precarie e genitori : Venezia, 3 mag. (AdnKronos) - Solidarietà alle insegnanti precarie e alle famiglie in protesta a Padova è stata espressa anche dall’assessore regionale all’Istruzione, Elena Donazzan. L’assessore, incontrando il presidio delle manifestanti davanti alla prefettura di Padova, ha confermato l’attenzion

Scuola/ Cosa penserebbe don Milani delle maestre in scopero della fame per non perdere il posto? : La sentenza del Consiglio di Stato sulla necessità della laurea per insegnare minaccia circa 50mila maestri. Perché non si è tenuto conto del monito di don Milani? SERGIO BIANCHINI(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Cambiare il meccanismo? Don Giussani e don Milani avevano in mente altro, di G. MereghettiSCUOLA/ Don Milani, il bello di regalare la propria libertà ai più piccoli, di R. Viaconzi