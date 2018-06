Scuola | Bussetti | ‘saremo al fianco di insegnanti | dirigenti e ATA’ | ma come?

Terremoto - il Ministro Bussetti a Macerata : la Scuola “ha voglia di ripartire” : In occasione del primo giorno degli esami di maturità, il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti si è recato oggi nel Maceratese, zona colpita dal Terremoto del 2016: “Ho pensato, in occasione degli esami di Stato di venire a Macerata, in questa zona colpita dal sisma che ha sofferto molto negli ultimi tempi, per dare un segnale della presenza dello Stato e della presenza della scuola che ha voglia di ripartire“, ha dichiarato ...

Il Ministro Bussetti, in un'intervista a corriere.it, parla della Buona Scuola e dei tanti temi di attualità dell'universo scolastico. Afferma che il Ministero dell'Istruzione sarà al fianco di tutti i docenti che hanno subito attacchi e aggressioni e che si costituirà parte civile. Marco Bussetti rincara la dose sull'argomento sostenendo voler riportare l'insegnante al centro del

Bussetti : noi in giudizio contro i genitori violenti a Scuola : Il nuovo ministro: noi parte civile nei processi. Telefonini? «Decide ogni scuola». L’Invalsi «deve restare». Dubbi sul numero chiuso a Medicina: non dobbiamo perdere i ragazzi

Parlando soprattutto delle Aggressioni subite dagli insegnanti di ogni ordine e grado, l'anno scolastico che si è concluso è stato pervaso da troppi atti di violenza. Ogni mese i media riportavano l'ennesimo caso di aggressione ai danni dell'insegnante malcapitato di turno. Il giornale "la Repubblica" ha parlato con esattezza di 35 Aggressioni nel corso dell'anno,

Prato - studente perde falange durante alternanza Scuola-lavoro/ Ministro Bussetti : "Grave quanto accaduto" : Prato, studente perde falange durante alternanza scuola-lavoro: Montemurlo, il 17enne era in una officina. Ministro Marco Bussetti: "Grave quanto accaduto"(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 19:38:00 GMT)

Scuola - precariato e diplomati magistrali : chiesto incontro urgente con Ministro Bussetti : Appello lanciato al Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, affinché vengano trovate soluzioni ‘urgenti ed efficaci’ per la questione legata ai diplomati magistrali. Ma non solo. Sono diverse le priorità da risolvere nella Scuola, priorità che riguardano il precariato e la ridefinizione degli organici in linea con quanto disposto dalla direttiva 70/99 UE, a partire dai posti di sostegno agli alunni disabili. In ...

Il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti svela le sue priorità. Durante il convegno per il bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis il Ministro snocciola i punti cardine delle attività su cui si concentreranno le sue azioni. Nel contratto di governo ma anche nella filosofia leghista un ruolo importante nell'ambito scolastico ha da sempre rivestito la

Scuola - Bussetti : 'Basta presidi reggenti - a luglio il concorso' : "Sono ben consapevole della situazione dei dirigenti scolastici. La reggenza è solo una soluzione tampone, da superare. A breve, nel mese di luglio prossimo, partirà il concorso e avremo nuovi presidi.

Riforma Scuola - contratto docenti e Ata 2019-2021 : sindacati chiedono incontro a Bussetti : Nella giornata di ieri, 11 giugno 2018, i sindacati hanno chiesto un incontro al nuovo ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, per un confronto sulle urgenze della scuola e per gettare le basi della trattativa del nuovo contratto dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata), da rinnovare per il triennio 2019-2021. Il punto di partenza dei sindacati che hanno firmato l'invito al ministro Bussetti (Flc-Cgil, ...

Scuola - Bussetti : "Sugli smartphone guardiamo con attenzione al divieto della Francia" : Prime parole del neoministro dell'Istruzione. Cauto sulla Buona Scuola: "Stiamo studiando tutte le conseguenze della legge 107. Poi vedremo"

I Partigiani della Scuola Pubblica sono rimasti in trepidante attesa in questi mesi, rispetto alla formazione del nuovo Governo e alle novità che necessariamente avrebbe portato. Ancora più atteso è stato il discorso del nuovo premier, professor Conte, il quale quasi ci ha convinti della bontà delle linee programmatiche, sciorinate con una disinvoltura a dir poco persuasiva . Il premier però si

Il CoNaVinCoS, il Coordinamento Nazionale Vincitori Concorso Scuola 2016 (Comitato Tutela GaE Infanzia e Primaria – Coordinamento Scienze della Formazione Primaria N. O.) ha provveduto ad emettere un comunicato attraverso il quale si auspica la soluzione della questione riguardante i diplomati magistrali, una soluzione che, soprattutto, tenga conto degli interessi di tutti, considerando in primo luogo la 'qualità del

Scuola - la videolettera di Riccardo Bocca al ministro Marco Bussetti - : Già responsabile dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, è stato recentemente nominato alla guida dell'Istruzione nel governo Lega-M5S. Dovrà confrontarsi con una serie di emergenze

Giovanni Malagò : “Dobbiamo migliorare il rapporto sport-Scuola - Bussetti per risolvere il problema. L’Italia è un grande Paese ma…” : Giovanni Malagò insiste da sempre sull’importanza dello sport nella scuola, fin dal suo insediamento alla Presidenza del Coni batte il tasto su questo punto del suo programma e giorno dopo giorno cerca di raggiungere il suo obiettivo. Si tratta di una missione molto complicata e certamente non semplice da attuare e che richiede parecchio tempo. Il numero 1 dello sport italiano oggi ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero parlando ...