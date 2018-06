Scherma | Europei 2018 | sciabolatori in semifinale L’Italia elimina la Georgia

oasport

: Europei scherma, finalmente l’oro: è del fioretto donne - Corriere : Europei scherma, finalmente l’oro: è del fioretto donne - Federscherma : #NoviSad Europei Fioretto Femminile a Squadre +++ OROOOOOOOOOOOOO +++ Dream Team sul tetto d’Europaaaaaa Battuta la… - giomalago : Primo oro agli Europei di scherma di Novi Sad per l'Italia... Fioretto a squadre... Con voi ragazze è come metterlo… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Nell’ultima giornata deglidi Novi Sad, l’Italia ha ancora la possibilità di conquistare una medaglia. Dopo l’zione delle spadiste, è arrivato il successo degli, che hanno sconfitto nei quarti lacon il punteggio di 45-41. Il quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Enrico Berrè, Luigi Samele e Aldo Montano affronterà ora la Germania, che ha superato per 45-38 la Francia. Nell’altraci saranno Ungheria e Romania, con quest’ultima che a sorpresa hato la Russia. Tornando alla sfida con ini, non è stato un match facile per gli azzurri. Il bronzo individuale Sandro Bazadze ha tenuto in vita la sua nazionale, vincendo per 8-4 con Samele e per 9-5 con Berrè, ma alla fine il maggior talento di Curatoli e compagni è venuto fuori. E’ stato proprio il napoletano a chiudere la sfida, vincendo il ...