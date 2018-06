Scherma | Europei 2018 | sciabolatori d’argento! Gli azzurri si arrendono in finale

Scherma – Campionati Europei di Novi Sad - l’Italia centra la finale nella sciabola a squadre : Dopo aver sconfitto la Germania in semifinale, l’Italia affronterà la Romania in finale per il titolo europeo di sciabola L’Italia è in finale nella sciabola a squadre maschile ai Campionati Europei di Scherma di Novi Sad 2018. La Nazionale azzurra affronterà alle 19 la Romania. Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano, dopo aver sconfitto ai quarti la Georgia per 45-41, hanno superato 45-44 la Germania in ...

Scherma - Europei 2018 : ITALIA IN FINALE! Incredibile rimonta degli sciabolatori contro la Germania : L’ITALIA è in finale nella prova a squadre di sciabola maschile agli Europei di Novi Sad. Incredibile vittoria degli azzurri (Luca Curatoli, Enrico Berrè, Luigi Samele e Aldo Montano), che hanno sconfitto all’ultima stoccata per 45-44 la Germania al termine di una semifinale palpitante e nella quale spicca una pazzesca rimonta di Berrè contro il campione europeo Max Hartung. Il romano si è subito dimostrato in ottima forma, vincendo ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 21 giugno. SCIABOLATORI IN FINALE!!!! Incredibile rimonta con la Germania! Spadiste asfaltate dalla Francia nei quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). L’Italia, che ieri ha conquistato il primo oro con il Dream Team, proverà a chiudere questa rassegna con altre due medaglie. Nella sciabola maschile il quartetto azzurro formato da Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano e Luigi Samele cercherà di confermarsi nuovamente ai vertici dopo l’argento dello scorso anno. ...

Scherma - Europei 2018 : sciabolatori in semifinale. L’Italia elimina la Georgia : Nell’ultima giornata degli Europei di Novi Sad, l’Italia ha ancora la possibilità di conquistare una medaglia. Dopo l’eliminazione delle spadiste, è arrivato il successo degli sciabolatori, che hanno sconfitto nei quarti la Georgia con il punteggio di 45-41. Il quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Enrico Berrè, Luigi Samele e Aldo Montano affronterà ora la Germania, che ha superato per 45-38 la Francia. Nell’altra ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 21 giugno. SCIABOLATORI IN SEMIFINALE! Battuta la Georgia. Spadiste asfaltate dalla Francia nei quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). L’Italia, che ieri ha conquistato il primo oro con il Dream Team, proverà a chiudere questa rassegna con altre due medaglie. Nella sciabola maschile il quartetto azzurro formato da Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano e Luigi Samele cercherà di confermarsi nuovamente ai vertici dopo l’argento dello scorso anno. ...

DIRETTA / Europei di Scherma 2018 : streaming video e tv - spadiste fuori ai quarti (oggi 21 giugno) : DIRETTA Europei scherma 2018: info streaming video e tv dell'ultima giornata a Novi Sad. In pedana oggi per le ultime medaglie gli sciabolatori e le spadiste.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 13:09:00 GMT)

Scherma - Europei 2018 : le spadiste deludono anche nella gara a squadre. Italia fuori ai quarti con la Francia : Una prestazione da dimenticare quella dell’Italia nella spada femminile agli Europei 2018 di Scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Dopo la disfatta nell’individuale, Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio si fermano ai quarti di finale nella gara a squadre. Il quartetto azzurro, dopo aver superato Israele per 45-29, è stato sconfitto dalla Francia con il punteggio di 45-35. Un assalto iniziato subito ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 21 giugno. Spadiste asfaltate dalla Francia nei quarti. Sciabola uomini ultima carta da podio per l’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). l’Italia, che ieri ha conquistato il primo oro con il Dream Team, proverà a chiudere questa rassegna con altre due medaglie. Nella Sciabola maschile il quartetto azzurro formato da Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano e Luigi Samele cercherà di confermarsi nuovamente ai vertici dopo l’argento dello scorso anno. ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 21 giugno. Spadiste ai quarti con la Francia. Italia da podio nella sciabola uomini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). L’Italia, che ieri ha conquistato il primo oro con il Dream Team, proverà a chiudere questa rassegna con altre due medaglie. nella sciabola maschile il quartetto azzurro formato da Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano e Luigi Samele cercherà di confermarsi nuovamente ai vertici dopo l’argento dello scorso anno. ...

Scherma – Europei Fioretto femminile : l’Italia campionessa europea a Novi Sad : Le azzurre del Fioretto femminile sul tetto d’Europa: la squadra italiana batte in finale la Russia Grande gioia per le azzurre del Fioretto: la Nazionale azzurra ha trionfato, ieri sera, ai campionati Europei di Scherma di Novi Sad. Arianna Errigo, Alice Volpi, Camilla Mancini e Chiara Cini sono le nuove campionesse europee di Fioretto femminile a squadre. Le azzurre, nella finalissima di ieri, hanno sconfitto una tosta Russia col ...

Scherma – Spada maschile a squadre : sorriso Italia agli Europei di Novi Sad - gli azzurri conquistano la medaglia di bronzo : Ai Campionati Europei di Novi Sad, la squadra maschile di Spada conquista il bronzo battendo in finale la Svizzera con il punteggio di 45-29 L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nella Spada maschile a squadre ai campionati Europei di Scherma di Novi Sad. Il quartetto azzurro composto da Marco Fichera, Gabriele Cimini, Enrico Garozzo ed Andrea Santarelli ha sconfitto nella finalina la Svizzera per 45-29. Tra poco la sfida per la ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 21 giugno. Italia da podio nelle prove a squadre di sciabola e spada donne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). L’Italia, che ieri ha conquistato il primo oro con il Dream Team, proverà a chiudere questa rassegna con altre due medaglie. Nella sciabola maschile il quartetto azzurro formato da Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano e Luigi Samele cercherà di confermarsi nuovamente ai vertici dopo l’argento dello scorso anno. ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 21 giugno. Italia da podio nelle prove a squadre di sciabola e spada donne : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. ...

Europei di Scherma 2018/ Streaming video e diretta tv : orario e vincitori (oggi 21 giugno) : diretta Europei scherma 2018: info Streaming video e tv dell'ultima giornata a Novi Sad. In pedana oggi per le ultime medaglie gli sciabolatori e le spadiste.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 04:00:00 GMT)