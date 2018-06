SCENARIO Cosa c' è dietro la sinistra delusa che vota Salvini?

ilsussidiario

: RT @campanavalerio: Concordato Atac - primo passaggio in Procura ok. A breve anche l'omologazione del Piano Industriale. 'Il fallimento co… - battistabd : RT @campanavalerio: Concordato Atac - primo passaggio in Procura ok. A breve anche l'omologazione del Piano Industriale. 'Il fallimento co… - Er_Cattivo : @FrancescoRapone @FraGalanti @AlisterSylva @nikita82roma E no, France'. Se commenta 'na cosa 'n base a quello che é… - Karen55003312 : RT @campanavalerio: Concordato Atac - primo passaggio in Procura ok. A breve anche l'omologazione del Piano Industriale. 'Il fallimento co… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Lacontinua a perdere voti e non sa perché. Non solo: si è convinta a regalare l'Italia a chi governa. Dopo aver tradito il suo elettorato. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 06:01:00 GMT)CAOS MIGRANTI/ La trappola della Merkel contro l'Italia, di M. MaldoFINANZA E POLITICA/ Il labirinto di Conte tra i dazi di Trump e il piano Macron, di C. Pelanda