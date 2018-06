Saviano | Salvini ha scelto negli italiani del Sud i suoi nemici

Roberto Saviano risponde a Matteo Salvini : “Vivere sotto scorta è una tragedia. Credi abbia paura di te? Buffone” : In esclusiva per Fanpage.it, dalla sede romana del quotidiano online lo scrittore Roberto Saviano risponde all'intimidazione del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che questa mattina ha ventilato l'ipotesi di una revoca della scorta al giornalista: "Matteo Salvini è alla costante ricerca di un diversivo e attacca i migranti, i Rom e poi me perché è a capo di un partito di ladri: quasi 50 milioni di euro di rimborsi elettorali rubati. Parla di ...

Saviano : "Salvini 'ministro della Malavita'. Contro di me parole da mafioso" : Vivere sotto scorta è una tragedia e L'italia è il paese occidentale con più giornalisti sotto scorta perchè ha le organizzazioni criminali più potenti e pericolose del mondo. Eppure, nonostante questo, invece di liberare dai rischi i giornalisti sotto protezione, matteo salvini, ministro degli interni, li minaccia". Lo scrive su facebook Roberto Saviano."Le parole pesano, e le parole del ministro della ...

Salvini non può decidere della scorta a Saviano. Ecco perché : Non spetta al ministro dell'Interno decidere se assegnare o revocare il meccanismo di protezione delle persone a rischio. Ecco perché la minaccia di Salvini di togliere la scorta a Roberto Saviano è ...

L'ossessione di Matteo Salvini (e della destra) per la scorta di Roberto Saviano : Il ministro dell'Interno minaccia di "valutare" se allo scrittore minacciato dalla Camorra debba essere garantita una protezione da parte dello Stato. Ma negli ultimi anni questi attacchi sono diventati una costante E' ora di ribellarci a chi fonda la politica sul cinismo: l'attacco di Roberto Saviano"

Saviano : 'Salvini ignora la criminalità organizzata' : "Matteo Salvini arriva al Viminale dimenticandosi che, nel su mandato, tra le sue priorità, deve garantire la sicurezza degli italiani, la vera sicurezza, minacciata ogni giorno dalle organizzazioni ...

