Saviano risponde a Salvini | Sei un buffone | ministro della Malavita

Caso scorta - Saviano risponde a Salvini : «Buffone - pensi di farmi paura?» | : Scontro al calor bianco fra lo scrittore e il titolare del Viminale, che in mattinata aveva detto che «saranno le istituzioni a valutare se corra qualche rischio»

Roberto Saviano risponde a Matteo Salvini : “Vivere sotto scorta è una tragedia. Credi abbia paura di te? Buffone” : In esclusiva per Fanpage.it, dalla sede romana del quotidiano online lo scrittore Roberto Saviano risponde all'intimidazione del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che questa mattina ha ventilato l'ipotesi di una revoca della scorta al giornalista: "Matteo Salvini è alla costante ricerca di un diversivo e attacca i migranti, i Rom e poi me perché è a capo di un partito di ladri: quasi 50 milioni di euro di rimborsi elettorali rubati. Parla di ...