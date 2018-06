Saviano a Salvini | buffone | non ti temo

Salvini a Saviano : “Sulla sua scorta si valuterà per capire se corra ancora rischi”. Lo scrittore : “Sei il ministro della malavita - non ho paura di te” : Sulla scorta a Roberto Saviano «saranno le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio, anche perché mi pare che passi molto tempo all’estero. Valuteranno come si spendono i soldi degli italiani. Gli mando un bacione», ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini ad Agorà su Rai Tre....