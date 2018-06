San Benedetto | ritirato un lotto di acqua contaminata

Un lotto di bottiglie di acqua San Benedetto è stato ritirato per la presenza di un livello eccessivo di alcuni idrocarburi : Un lotto di bottiglie di acqua “San Benedetto – Fonte Primavera” è stato ritirato dal mercato a causa della presenza di un livello eccessivo di alcuni idrocarburi: xilene, etilbenzene, trimetilbenzene e toluene. Si tratta del lotto n. 23LB8137E, composto da bottiglie The post Un lotto di bottiglie di acqua San Benedetto è stato ritirato per la presenza di un livello eccessivo di alcuni idrocarburi appeared first on Il Post.