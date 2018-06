Salvini toglie la scorta a Saviano? Nuovo affondo su Facebook | Preferisco

Stavolta Salvini toglie la scorta a Saviano? Tra bufale e realtà oggi 21 giugno : Da Agorà, in onda questa mattina su Rai 3, sono giunte risposte molto significative per chi da tempo si sta chiedendo "Salvini toglie la scorta a Saviano?". Quella che sembrava essere la solita bufala di natura politica che gira spesso e volentieri sui social per personaggi così controversi ed in grado di far parlare molto di sé, improvvisamente ora assume un sapore diverso. Ecco perché diventa molto importante affrontare la questione più da ...

Perché Matteo Salvini non può togliere la scorta a Roberto Saviano : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini non può togliere la scorta a Roberto Saviano. Il compito di assegnare e revocare le misure di protezione personale spetta infatti all'Ucis, l'Ufficio centrale interforze personale, che opera di concerto con le questure e gli uffici territoriali: sono loro a stabilire se esistono concrete minacce o se queste minacce sono cessate.Continua a leggere

Salvini minaccia di togliere la scorta a Saviano. Delrio : “La tolga a me - non tocchi la sua” : Salvini minaccia di togliere la scorta a Saviano e non si fanno attendere le reazioni nel mondo della politica. I primi a parlare sono gli esponenti del Partito Democratico che denunciano il clima che il ministro dell'Interno sta creando nel Paese. L'ex ministro Minniti dichiara "Le scorte non assegnano né si tolgono in tv".Continua a leggere

'Togliere la scorta a Saviano? Si valuterà' - Salvini - : Roma, 21 giu. , askanews, Sulla scorta a Roberto Saviano 'saranno le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio, anche perché mi sembra che passi molto tempo all'estero. Valuteranno ...

Salvini toglie la scorta a Saviano? Scrittore condannato in Cassazione per plagio : Davvero Salvini toglie la scorta a Saviano e allo stesso tempo è reale la notizia che lo Scrittore è stato condannato per plagio in Cassazione, in particolare per aver copiato degli articoli nel suo primo libro di successo Gomorra? In queste ore non si fa che parlare del giornalista noto per le sue posizioni anti-camorra ma la cui "autenticità" è stata messa spesso in discussione nel tempo. Iniziamo dal primo dubbio che di certo assalirà i ...

Fisco - Di Maio a Salvini : “Eliminazione del tetto all’uso contanti non è nel contratto. Lavorare per togliere costi sui bancomat” : Nessuna eliminazione del tetto all’uso dei contanti perché “nel contratto non c’è”, anzi c’è da Lavorare “su altri fronti” come per esempio “eliminare i costi” per i commercianti nei pagamenti con bancomat. Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini che mercoledì aveva lanciato l’idea di rendere senza limiti l’uso delle banconote. “Io sono contro ogni tipo di coercizione, fosse ...

Salvini : "La flat tax partire già nel 2018 E toglierei i limiti sui contanti" : Matteo Salvini ha le idee chiare sulla riforma fiscale che l'esecutivo ha già messo in cantiere. Tra i provvedimenti in prima linea c'è di certo la flat tax e il ministro degli Interni, intervenendo ...

Lega - Delrio : ‘Vicina alla destra europea’. Salvini : “È meglio tacere e sembrare stupidi - che parlare e togliere il dubbio” : La Lega di Matteo Salvini? “Legata ai neofascismi europei“, secondo il ministro uscente Graziano Delrio. Lo aveva detto giovedì a Radio Cusano Campus, lo ha ripetuto ad Agorà nel giorno del giuramento del governo Conte. Neanche il tempo di ribadirlo e il segretario del Carroccio reagisce citando Oscar Wilde: “A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio”, scrive su Facebook. Delrio, ...

Governo - il premier tocca al M5s. Salvini vuole il Viminale - il Colle toglie il veto : Di Maio vicino a Palazzo Chigi, dietro al leader ci sarebbero Carelli, Bonafede e Toninelli. Esteri a un tecnico

Salvini : “No alle eurofollie : l'UE toglierà 2 miliardi ad agricoltori" : La Commissione UE ha confermato le stime di crescita per l’Italia, ma avverte che questa lunga fase di incertezza politica potrebbe portare a un rallentamento della crescita. Se la situazione non si risolve, potrebbero esserci effetti negativi sul mercato e sulla ripresa economica del Paese.Si stima che, dopo l’accelerazione che c’è stata nel 2017, la nostra economia continuerà a salire dell’1,5%, sostenuta soprattutto dalla domanda interna, ...

Di Maio non toglie il veto a Berlusconi : “Dialogo solo con Lega”. Salvini : “Scendo in campo io” : L’incontro tra Luigi Di Maio, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, rappresentanti del M5S, e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che ieri ha ricevuto un mandato esplorativo dal Capo dello Stato Mattarella è durato circa un’ora. Di Maio ha risposto a Salvini che nel primo pomeriggio aveva invitato i 5S a non porre veti a Berlusconi: «C...