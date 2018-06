Salvini su Ue e Fornero preoccupa la Borsa | Milano giù | spread a 232

Pensioni - Salvini : ‘Smonteremo la legge Fornero' : La riforma Pensioni rimane tra le priorita' del nuovo governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte come ha ribadito ieri il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini. Sfumata la promessa di abolire la legge Fornero gia' al primo consiglio dei ministri, l’impegno del segretario del Carroccio è quello di intervenire sulle modifiche al sistema previdenziale nei primi mesi di vita dell’esecutivo, per introdurre le misure previste dal ...

Salvini : 'aiuteremo i migranti in Africa. Renzi : 'sei un bullo. Dove sono finiti flat tax e Fornero' : Il ministro dell'Interno: impegno del governo in Africa, e dopo aver diminuito gli sbarchi aumento delle espulsioni. L'ex segretario Pd attacca: 'M5s corrente padana, sostanzialmente a rimorchio' -

Pensioni - Salvini : 'smontare pezzo per pezzo la legge Fornero : subito la quota 100' : La riforma Pensioni in questi giorni sembra stia passando in secondo piano, le politiche per l’immigrazione e il cambio di rotta dell’Italia stanno un po’ cambiando l’agenda politica. Pare comunque di capire, in ogni caso, che i provvedimenti sulla previdenza non dovrebbero arrivare subito, ma sara' necessario aspettare un po’ di tempo vista la complessita' della questione. Le misure su cui si è impegnato nel contratto di programma il Governo ...

Salvini : smantellare Fornero - avviare Flat tax in 2018 - stop Imu... : Il governo vuole mettere mano alla riduzione della pressione fiscale già da quest'anno, togliere l'Imu sui negozi sfitti e arrivare alla riforma delle pensioni che consenta di uscire dal mondo del lavoro con 41 anni di contributi a prescindere dall'età.

Fornero e immigrati - Salvini trionfa : per gli italiani sono le priorità : Non c'è partita. nel senso che il governo Conte sarà sì a trazione 5 Stelle per quanto riguarda composizione numerica dei ministri e per i dicasteri 'pesanti' che si sono accaparrati i M5S, ma è il ...

Oggi la fiducia alla Camera. Salvini contro legge Fornero e per flat tax : Ieri la fiducia al Senato nel pomeriggio a Montecitorio. Il responsabile del Viminale: 'Giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse, così spende e investe di più'. E sulla Fornero ribadisce: ...

Matteo Salvini : 'Flat tax - chi guadagna di più deve pagare meno tasse. La legge Fornero la smontiamo pezzo per pezzo' : 'È giusto che chi guadagni di più paghi meno tasse': Matteo Salvini , ospite di Radio Anch'io su Radiouno, difende l'idea della flat tax così: 'Chi guadagna di più, spende e investe di più. L'...

Salvini : "Legge Fornero? La smonteremo pezzetto per pezzetto" : Nonostante nel suo discorso al Senato il premier Giuseppe Conte non l'abbia citata, ci pensa Matteo Salvini a rassicurare sul superamento della legge Fornero. Intervenendo a Radio Anch'io, il ministro dell'Interno specifica: "Sulla legge Fornero l'impegno è sacro: smontarla pezzetto per pezzetto a partire da quota 100".Sulla Flat tax poi spiega: "L'importante è che ci guadagnino tutti. Non siamo in grado di moltiplicare pani e pesci, l'obiettivo ...