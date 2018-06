Salvini sta ancora con Visegrad | da Budapest contestano il vertice Ue di domenica | il

Migranti - Salvini contro le Ong. Macron attacca la «lebbra populista». Di Maio : «Ipocrita» : «Sequestreremo la nave», annuncia su Fb il ministro delle Infrastrutture Toninelli: «Ci assumiamo noi la responsabilità di portarli sulle navi della nostra Guardia costiera, ma la Lifeline la porteremo in Italia dove dovrà fermarsi perchè la sequestreremo: è una nave apolide che non può navigare in acque internazionali». Intanto scoppia la polemica tra il presidente francese Macron e il tandem Di Maio-Salvini...

Rivoli - la consigliera 5Stelle lascia Movimento e poltrona : "Ho un nonno partigiano - con Salvini non posso più restare" : Carlotta Trevisan, ormai ex vicepresidente del Consiglio comunale, da sempre impegnata per i diritti civili: "Troppi silenzi su porti chusi e censimento dei rom"

Matteo Salvini - il consigliere di Vladimir Putin : 'Una vittoria mondiale - George Soros sta perdendo' : 'Il centro del mondo in questi giorni è Roma, con Di Maio e Salvini e il loro populismo integrale, vitoria metafisica del popolo italiano'. A godere dopo il primo mese del governo Lega-M5s è il consigliere di ...

Salvini - il politico fa il suo mestiere. Il problema è quando il cittadino sta in silenzio : «Si dice che la cosa più tremenda del nazismo sia il suo lato disumano. Sì. Ma ci si deve arrendere all’evidenza: questo lato disumano fa parte dell’umano. Fintantoché non si riconoscerà che la disumanità è cosa umana, si resterà in una pietosa bugia». Fa male, molto male rileggere queste parole di Romain Gary, ma occorre farlo, se non si vuole davvero rimanere nella bugia. Parole che mi sono tornate in mente ascoltando le litanie arroganti di ...

La strategia di Salvini sta isolando l'Italia : Sappiamo bene che la discesa dal carro, in Italia, è uno sport nazionale. E che quelli che scendono sono i primi a chiedere di risalire quando gira il vento. Ma se a Roma le cose non funzionano è ...

'Putin entusiasta di Salvini' L'intervista ad Aleksander Dugin Parla il consigliere del leader russo : Metti una sera in via Padova, tra scantinati trasformati in moschee e centri sociali. Tutti ad ascoltare il consigliere di Putin, lo scrittore e filosofo Aleksander Dugin che presenta il suo libro “Putin contro Putin” (Ed. Aga).“ Il centro del mondo è in questi giorni Roma, con Di Maio e Salvini e il loro populismo integrale, vittoria metafisica del popolo italiano. Salvini risponde a tutte le sfide, è ...

Stavolta Salvini toglie la scorta a Saviano? Tra bufale e realtà oggi 21 giugno : Da Agorà, in onda questa mattina su Rai 3, sono giunte risposte molto significative per chi da tempo si sta chiedendo "Salvini toglie la scorta a Saviano?". Quella che sembrava essere la solita bufala di natura politica che gira spesso e volentieri sui social per personaggi così controversi ed in grado di far parlare molto di sé, improvvisamente ora assume un sapore diverso. Ecco perché diventa molto importante affrontare la questione più da ...

Riccardo Scamarcio : "Salvini non è razzista. Questo governo ingloba il pensiero nazionalista - nel senso più nobile nel termine" : "Non sono assolutamente d'accordo con chi semplifica dicendo che Salvini sia razzista". Riccardo Scamarcio, ospite a Un Giorno da Pecora ha espresso il suo giudizio sull'operato del nuovo governo M5S-Lega. L'attore ha ammesso di aver votato per uno dei due partiti, senza voler specificare quale, ma alla domanda "Meglio la Flat Tax o il reddito di cittadinanza?", ha espresso la sua preferenza per la prima."L'Aquarius? Non è che non ...

Da Orbán a Salvini - l’internazionale populista che frantuma il cuore dell’Europa : Lo scontro sui migranti sta favorendo l’ascesa di un asse sovranista che parte dall’Est e trova sponde fra Italia, Austria e parte della Germania. L’obiettivo? Scalare l’Europarlamento dall’interno e stravolgere gli equilibri Ue. Anche se l’intesa finirebbe per ritorcersi contro lo stesso governo Di Maio-Salvini...

Se Salvini dilaga "non mi stupirei di un'alleanza M5S-Pd". Roberto D'Alimonte intervistato da Italia Oggi : Il Governo gialloverde è una fase transitoria della politica Italiana. Se il sistema si dovesse ristrutturare sull'asse destra-sinistra - in cui la destra è la Lega, la sinistra è M5S - "non mi stupirei che il Movimento 5 Stelle e il Pd si alleassero". Roberto D'Alimonte, politologo ed esperto di sistemi elettorali, parla in un'intervista a Italia Oggi di nuove possibili evoluzioni della politica Italiana.I sondaggi vedono ...