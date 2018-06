Salvini in Tv | ' Valuteremo se togliere la scorta a Saviano' | la replica | ' Buffone | non mi

Salvini in Tv : 'Valuteremo se togliere la scorta a Saviano' - ma poi si corregge : "Saranno le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio, perché mi pare che passi molto tempo all'estero. Valuteranno come si spendono i soldi degli italiani". Con queste parole, ...

Salvini ancora in campagna elettorale. Bruxelles : valuteremo il governo dai fatti non dalle parole : 'Valutiamo i governi sulla base di azioni non di parole'. Margaritis Schinas, portavoce del.a Commissione Ue, ha capito il gioco degli annunci e della rissa che è in atto in Italia e non si presta a ...