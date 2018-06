Salvini | Il popolo italiano non è più in vendita

blogo

(Di giovedì 21 giugno 2018) Un fiume in piena Matteonella puntata di Porta a Porta di mercoledì 20 giugno 2018. Il ministro dell'Interno, ospite di Bruno Vespa, ne ha un po' per tutti, dai "rosiconi" del 4 marzo a quei "chiacchieroni" di Sanchez e Macron. Le questioni più scottanti, ovviamente, i rapporti con l'Unione Europea e ovviamente quella dei migranti, che poi sono strettamente collegate.Sul prossimo vertice a Bruxelles,spiega:"Se andiamo a Buxelles per avere il compitino già scritto da Francia e Germania, se pensano di mandarci altri migranti invece di aiutarci, allora non andiamo nemmeno, risparmiamo i soldi del viaggio ... Spero che Conte vada a far valere le nostre ragioni, ma l'Italia non è più scontata, ilnon è più in" Poi minaccia un passo indietro sui contributi al bilancio comunitario:"Siamo il secondo Paese per contributi all'Europa, secondi per ...