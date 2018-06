Salvini | il politico fa il suo mestiere Il problema è quando il cittadino sta in silenzio

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 giugno 2018) «Si dice che la cosa più tremenda del nazismo sia il suo lato disumano. Sì. Ma ci si deve arrendere all’evidenza: questo lato disumano fa parte dell’umano. Fintantoché non si riconoscerà che la disumanità è cosa umana, si resterà in una pietosa bugia». Fa male, molto male rileggere queste parole di Romain Gary, ma occorre farlo, se non si vuole davvero rimanere nella bugia. Parole che mi sono tornate in mente ascoltando le litanie arroganti di Matteoe dei suoi corifei, che sono spesso peggio dell’originale a proposito dei migranti. Ovviamente nessun paragone (per ora, anche se siamo sulla strada giusta) con il nazismo, sarebbe davvero eccessivo, ma è il senso del ragionamento di Gary che va ripreso. Non basta indignarsi per l’atteggiamento bullesco e per i toni sprezzanti del ministro dell’Interno, lui semplicemente fa il suo sporco lavoro, quello di distrarre l’opinione ...