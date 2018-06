Salvini avverte Saviano | Valuteremo se ha ancora bisogno della scorta

Matteo Salvini avverte Roberto Saviano : “Valuteremo se levargli la scorta - sta quasi sempre all’estero…” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini parla di Roberto Saviano e paventa la possibilità che allo scrittore venga levata la scorta: "Saranno le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio. Anche perché mi pare che passi molto tempo all'estero. Valuteranno come si spendono i soldi degli italiani".Continua a leggere

Salvini avverte Saviano : "Valutiamo se gli serve ancora la scorta" : La scorta non è un privilegio, è una condanna. Ma in un dibattito pubblico schizofrenico, dove lo spazio per ragionare è sempre minore, le polemiche nascono anche su temi molto delicati....

Censimento Rom - Matteo Salvini tira dritto : “Non mollo - prima gli italiani”. L’Ue avverte : “Esiste lo stato di diritto” : Salvini tira dritto e non abbandona l'idea di predisporre un Censimento delle popolazioni Rom residenti in Italia: "Censimento dei Rom e controllo dei soldi pubblici spesi. Se lo propone la sinistra va bene, se lo propongo io è razzismo. Io non mollo e vado dritto! prima gli italiani e la loro sicurezza". L'Ue critica aspramente il ministro dell'Interno.Continua a leggere

Dopo la Aquarius - Salvini avverte Lifeline e Seefuchs : ‘Dovranno cercarsi altri porti’ : Prosegue la linea dura del ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO], contro lo sbarco nei porti italiani di imbarcazioni delle ong cariche di migranti clandestini, caricati sulle imbarcazioni umanitarie al largo delle coste libiche per poi essere trasportati in Italia. Questa mattina il leader della Lega, come suo solito, pubblica un post sul suo profilo Facebook in cui aggiorna i suoi fan, ma anche le agenzie di stampa, sul viaggio della ...

Il corteo antirazzista avverte Salvini : "La pacchia è finita" : Lungo le vie del centro di Milano la manifestazione antirazzista per Soumaila Sacko, il maliano di 29 anni ucciso il 2 giugno in provincia di Vibo Valentia. Sono circa un migliaio i presenti al corteo.

Minniti avverte Salvini : "Allearsi con Orban sull’immigrazione significa diventare l'hot spot dell'Europa" : Roma. Lo scriveva ieri Claudio Cerasa su queste colonne: "l’illusione coccolata da Matteo Salvini di risolvere i residui problemi legati alla gestione dei migranti triangolando con gli stati più euroscettici del continente e scommettendo sul sostanziale isolazionismo dell’Italia nasce da un equivoco

Minniti avverte Salvini : 'Allearsi con Orban sull'immigrazione significa diventare l'hot spot dell'Europa' : 'C'è chi dice', avvertiva ieri sul Foglio Giuliano Ferrara 'che in caso di emergenza estiva il ministro dell'Interno del governo gialloverde proseguirà sulla linea di Minniti, una politica di ...

Minniti avverte Salvini : "Allearsi con Orban sull’immigrazione significa diventare l'hot spot dell'Europa" : Roma. Lo scriveva ieri Claudio Cerasa su queste colonne: "l’illusione coccolata da Matteo Salvini di risolvere i residui problemi legati alla gestione dei migranti triangolando con gli stati più euroscettici del continente e scommettendo sul sostanziale isolazionismo dell’Italia nasce da un equivoco

Migranti - Salvini avverte la Ue : 'Ci aiuti o sceglieremo altre vie' : Su Twitter il neo ministro dell'Interno Matteo Salvini lancia un appello alla Ue sulla questione Migranti. "Occorre buonsenso. Quello degli sbarchi e dell'accoglienza di centinaia di migliaia di 'non ...

Migranti - Minniti avverte Salvini : 'Respingimenti? I flussi non si possono cancellare' - : 3 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Famiglie, Franco Grillini: 'Fontana vive nel mondo di qualche secolo fa' 2 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Fontana: Famiglie gay non esistono. Stop Salvini: Aborto e unioni civili non in discussione 2 giugno 2018 Nessun commento Leggi ...

Maroni avverte Salvini : "Rimandare irregolari a casa? Serve prudenza" : Via le Ong dai mari italiani e più rimpatri, promette Matteo Salvini nel suo primo giorno da ministro dell'Interno. Ma a frenare è ora Roberto Maroni, predecessore alla segreteria della Lega ed ex ministro dell'Interno. "L'immigrazione è un tema complicato", ricorda l'ex governatore della Lombardia in un'intervista a Repubblica, "Rimandare a casa i migranti non è così semplice. Devono essere rimandati nei Paesi di origine, non di provenienza. ...

Roberto Maroni avverte Matteo Salvini : 'Immigrati? Il Viminale non deve fare proclami' : 'L 'immigrazione è un tema complicato. Rimandare a casa i migranti non è così semplice. Devono essere rimandati nei Paesi di origine, non di provenienza. Con la Tunisia è facile, non con la Libia. ...

Il cardinale Gualtiero Bassetti avverte Matteo Salvini : 'Gli immigrati non sono un problema di polizia' : 'Leale collaborazione' con il governo giallo-verde ma a due condizioni: che l'Italia non esca dall' Unione europea e che la questione dell 'immigrazione non diventi 'una mera questione di polizia'. In ...

Giorgia Meloni avverte Matteo Salvini : 'Se deve rinunciare a tutto per il M5s soffrirà molto' : Ha provato a convincerla in tutti i modi Matteo Salvini e quando Giorgia Meloni si è convinta a entrare nel governo giallo-verde, Luigi Di Maio ha messo il veto e rimesso la leader di Fratelli d'...