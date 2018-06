Salvini a Saviano : “Sulla sua scorta si valuterà per capire se corra ancora rischi”. Lo scrittore : “Sei il ministro della malavita - non ho paura di te” : Sulla scorta a Roberto Saviano «saranno le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio, anche perché mi pare che passi molto tempo all’estero. Valuteranno come si spendono i soldi degli italiani. Gli mando un bacione», ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini ad Agorà su Rai Tre....

Saviano : Salvini ministro della Malavita e codardo : Roma, 21 giu. , askanews, 'Salvini ha come nemici gli immigrati, le persone del Sud insultate un attimo prima di andare a chiedergli i voti, i rom. Sono felice di essere tra i suoi nemici. Salvini è ...

Saviano a Salvini : buffone - non ti temo : ... buffone, non ti temo "Vivere sotto scorta è una tragedia e l'Italia è il Paese occidentale con più giornalisti sotto scorta perché ha le organizzazioni criminali più potenti e pericolose del mondo. ...

Salvini a Saviano : 'Valutiamo la sua scorta'. Lo scrittore : 'Buffone - ministro della malavita' : Roberto Saviano risponde duramente a Matteo Salvini in un video su Facebook: 'E secondo te, Salvini, io sono felice di vivere così da 11 anni? Da più di 11 anni. Ho la scorta da quando ho 26 anni, ma ...

Salvini contro Saviano : “Scorta? Valuteremo”/ La replica : “Buffone”. E lancia l'hashtag #MinistrodellaMalavita : Salvini toglie la scorta a Saviano? “Valuteremo, passa tanto tempo all’estero, sono soldi italiani". Nuova querelle a distanza fra il ministro dell'Interno e lo scrittore campano(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:42:00 GMT)

Saviano a Salvini : buffone - non ti temo : 18.45 "Vivere sotto scorta è una tragedia e l'Italia è il Paese occidentale con più giornalisti sotto scorta perché ha le organizzazioni criminali più potenti e pericolose del mondo. Eppure, invece di liberare dai rischi i giornalisti sotto protezione, il ministro degli Interni li minaccia". Così Saviano su Facebook. "In questi anni sono stato sotto una pressione enorme, la pressione del clan dei Casalesi, la pressione dei narcos messicani. Ho ...

"Credi che possa avvere paura di te? Buffone". Il video che Saviano ha dedicato a Salvini : "Buffone": Roberto Saviano si rivolge così, in un video su Twitter, al ministro dell'Interno Matteo Salvini che oggi, nel corso di una intervista, ha annunciato che la scorta allo scrittore e giornalista sarà rivalutata. "Ho più paura a vivere così che a morire così. E quindi credi che io possa aver paura di te? Buffone". In un lungo video ("Le mafie minacciano. Salvini ...

'Credi che possa avvere paura di te? Buffone'. Il video che Saviano ha dedicato a Salvini : 'Buffone': Roberto Saviano si rivolge così, in un video su Twitter, al ministro dell'Interno Matteo Salvini che oggi, nel corso di una intervista, ha annunciato che la scorta allo scrittore e ...

Saviano definisce Salvini 'ministro della malavita' : L'autore di 'Gomorra' risponde duramente, con un video su facebook, al titolare del Viminale, che aveva detto, che la scorta allo scrittore era da valutare - Dura risposta dello scrittore Roberto ...

Caso scorta - Saviano a Salvini : "Sei il ministro della Malavita - minacce mafiose" : ... 'Vivere sotto scorta è una tragedia e l'Italia è il Paese occidentale con più giornalisti sotto scorta perché ha le organizzazioni criminali più potenti e pericolose del mondo. Eppure, nonostante ...

Caso scorta - Saviano risponde a Salvini : «Buffone - pensi di farmi paura?» | : Scontro al calor bianco fra lo scrittore e il titolare del Viminale, che in mattinata aveva detto che «saranno le istituzioni a valutare se corra qualche rischio»

Saviano - dura replica a Salvini : «Vuoi togliermi la scorta? Non ho paura di te - buffone» : ... 'La scorta di Saviano? Valuteremo se corre rischi' 'L'Italia è il Paese occidentale con più giornalisti sotto scorta perché ha le organizzazioni criminali più potenti del mondo, ma Matteo Salvini, ...

Le fesserie di Salvini sulla scorta di Saviano : A un certo punto qualcuno, credo Claudio Scajola, indimenticabile ministro dell’Interno, di gran lunga superato in orrori da Salvini, ora candidato sindaco tra Oneglia e Porto Maurizio, convinse Berlusconi che bisognava togliere la scorta alla Boccassini, magistrato in Milano impegnatissima in odios

'Sei un buffone - non ho paura di te' - Saviano replica a Salvini - : Roma, 21 giu. , askanews, 'Secondo te io sono felice di vivere così da più di 11 anni, pensi di minacciarmi e intimidirmi? In questi anni sono stato sotto una pressione enorme, sotto la pressione del ...