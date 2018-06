Salute | un vecchio vaccino per la tubercolosi efficace contro il diabete giovanile

meteoweb.eu

: Chi mi conosce sa che adoro i big man vecchio stampo (Sycho Sid su tutti), e Vader era uno di loro. Uno di quelli m… - wdttw : Chi mi conosce sa che adoro i big man vecchio stampo (Sycho Sid su tutti), e Vader era uno di loro. Uno di quelli m… - stefano1_s : RT @ISSalute_it: La bufala di oggi: 'Fare movimento alla mia età? Sono troppo vecchio per mettermi la tuta!' Non è mai tardi per iniziare!… - Affus1 : Prima di tutto ci dissero che eravamo tutti uguali cosi ci rifilarono l’aborto e il divorzio e fui contento perc… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Un trial clinico condotto su pazienti condi tipo 1 presso il Massachusetts General Hospital di Boston, i cui risultati sono stati pubblicati su “npj Vaccines“, ha rilevato che unusato da un secolo per prevenire la, il bacillo Calmette-Guérin, funziona anche per il trattamento del. Ildi tipo 1 o insulino-dipendente è una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario del paziente attacca il pancreas, in particolare la parte dell’organo deputata a produrre insulina. Un gruppo di pazienti ha fatto due iniezioni dela distanza di 4 settimane e dopo 3 anni ha osservato una normalizzazione dei livelli di zucchero nel sangue (glicemia). Ilè stato testato su più gruppi di pazienti diabetici e lo studio ha coinvolto un totale di 282 pazienti. Quelli trattati a tre anni dalla terapia hanno ottenuto una ...