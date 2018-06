Salute | 5 punti per migliorare la sicurezza in gravidanza 

Alimentazione e Salute : 3 nuovi spunti su perdita di peso e tumori : L’Alimentazione gioca un ruolo importante nella nostra salute. Il meeting Experimental Biology 2018 illustrerà nuovi studi su come essa possa essere utilizzata per combattere il cancro e come particolari modelli alimentari possano incoraggiare la perdita di peso. 1. Limitare il tempo in cui si mangia riduce la crescita dei tumori nei topi È noto che l’obesità aumenti il rischio di cancro al seno, soprattutto nelle donne in post-menopausa. Con ...