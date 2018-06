Russia 2018 | se si vuole pagare una pizza non scommettete su Cristiano Ronaldo

Russia 2018 - jet privato pagato dai compagni : il danese Knudsen vola dalla figlia : I giocatori della Danimarca hanno pagato un jet privato per permettere al loro compagno, il difensore Jonas Knudsen, 25 anni, di tornare a casa per qualche ora e conoscere la bambina nata mentre lui è ...

Russia 2018 : da Fa ferma condanna episodio saluto nazista tifosi inglesi : MONDIALI 2018- La Football Association, la Federcalcio inglese, ha fermamente condannato l’atteggiamento di un gruppetto di tifosi al seguito della Nazionale ripresi in un video girato in un pub mentre intonava un coro antisemita accompagnato dal saluto nazista. L’episodio risale al match d’esordio dell’Inghilterra contro la Tunisia tenutosi a Volgograd, l’ex Stalingrado, teatro di un lungo assedio durante la ...

#Russia 2018 " Allucinazioni : ... cercando qualcosa da ascoltare alla radio , anche il sottoscritto l'altro giorno era tutto orecchie per carpire vanamente un sussulto mondiale in etere

Mondiali 2018 Russia - Serbia-Svizzera : le probabili formazioni : La Serbia ha iniziato con il piede giusto questo Mondiale, battendo per 1-0 all'esordio la Costa Rica. Primo posto nel girone e tre punti fondamentali in chiave qualificazione, obiettivo che potrebbe ...

Mondiali Russia 2018 - caos hamburger gratis a donne incinte : cancellata pubblicità 'sessista' : Quello che ha rilevato la CNN ha dell'incredibile. Una nota catena di fast food, per lanciare una nuova pubblicità legata al Mondiale in Russia, ha utilizzato uno stratagemma "sessista", invitando le ...

Mondiali 2018 Russia - tutti i segreti del Brasile : da Tite a Neymar. FOTOGALLERY : Ogni calciatore della Seleçao e anche il Commissario Tecnico hanno dietro una storia molto particolare, vissuta nella maggior parte delle volte in contesti di povertà. Dal nome mancato di Neymar al ...

Ascolti TV - Mondiali Russia 2018 : Mediaset vince anche senza l’Italia : Russia 2018, i Mondiali 2018 sono un successo: un vero e proprio record di Ascolti nonostante l’assenza della Nazionale Italiana Record di Ascolti tv per i Mondiali di Russia 2018. A comunicarlo sono i vertici Mediaset che hanno registrato un vero e proprio boom di auditel con “Russia 2018”, un’edizione che dal punto di vista degli Ascolti sta battendo la precedenza. Ecco tutti i dati ufficiali condivisi da ...

Mondiali Russia 2018 : è nata la figlia di Knudsen - lo splendido gesto dei compagni della Danimarca per permettergli un “blitz” : Jonas Knudsen è diventato padre per la prima volta, ma a causa dei Mondiali russi si trova molto distante dalla sua Danimarca E’ nata da un idea del portiere Kasper Schmeichel e dell’attaccante Yussuf Poulsen la colletta dei giocatori della Danimarca per permettere al compagno di nazionale, Jonas Knudsen, di prendere un jet privato per tornare a casa qualche ora a conoscere la figlia nata martedì. “Abbiamo guardato al lato ...

Russia 2018 - parla la mamma di Messi 'Leo soffre e piange' : C'è Sampaoli , ma probabilmente ci vorrebbe uno psicologo. E uno di quelli bravi. Che probabilmente, nella spedizione argentina a Russia 2018 , c'è anche. Ma non basta. A far sì che Leo Messi , quando ...

Mondiali Russia 2018 – Bacio e palpatina in diretta : Julieth Gonzalez Theran molestata da un tifoso [VIDEO] : Durante un servizio in diretta per i Mondiali di Russia 2018, la reporter Julieth Gonzalez Theran è stata molestata da un tifoso Episodio spiacevole capitato nel corso dei Mondiali di Russia 2018. La bellissima reporter colombiana Julieth Gonzalez Theran, è stata molestata da un tifoso in diretta tv. Impegnata in un servizio live su Giappone-Colombia, la giornalista è stata raggiunta da un tifoso che l’ha palpata e le ha dato un Bacio ...

Russia 2018 - per media russi lite Salah-Egitto. Il giocatore smentisce : Mohamed Salah si sarebbe rifiutato di entrare in campo nella partita Arabia Saudita-Egitto, che si disputerà il 25 giugno, dopo un conflitto con la federazione calcistica egiziana. Lo riportano i ...

Mondiali Russia 2018 - le formazioni di Danimarca-Australia - Francia-Perù e Croazia-Argentina : Danimarca-Australia-Tre match fondamentali che potrebbero segnare il futuro di nel mondiale di Danimarca, Francia e Argentina. Queste le tre favorite dei match di oggi, ma attenzione alle sorprese. Francia forte della prima vittoria contro l’Australia, sfida il Perù. Danimarca in campo contro l’Australia. Una sconfitta per l’Australia potrebbe coincidere con l’eliminazione dal Mondiale. Occhio al […] L'articolo ...