Al via nell'aula 23 del tribunale monocratico dila prima udienza delche vede imputata la sindaca di, per ladi Renatoa capo della direzione Turismo del Campidoglio. La prima cittadina non è presente in aula. Secondo l'accusa, che ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato, laavrebbe mentito all'Antocorruzione del Comune sul caso delladi Renato, fratello di Raffaele ed ex braccio destro della sindaca accusato di abuso d'ufficio.(Di giovedì 21 giugno 2018)