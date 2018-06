Roma Truffavano millantando amicizie in Vaticano

romadailynews

(Di giovedì 21 giugno 2018)in– Smantellato dai carabinieri un gruppo di truffatori che si fingeva vicino ale a fondi Lussemburghesi e che operava in tutta Europa. Scoperte 23 truffe consumate e oltre 45 tentate che avrebbero fruttato, secondo gli investigatori, milioni di euro. I carabinieri della stazioneSan Lorenzo in Lucina hanno eseguito in varie città italiane un decreto che dispone perquisizioni nei confronti di 26 indagati per i reati di associazione delinquere finalizzata alla commissione di truffe, nazionali e internazionali, furto, falsi in atto pubblico e privato, riciclaggio internazionale. Il decreto è stato emesso dalla Procura di, sotto l’egida della Dda. Le indagini, a carico di 53 persone e durate oltre un anno, hanno individuato due gruppi con base ae composti da cittadini italiani, del Camerun, della Nigeria ...