Roma | ' Ti do una martellata' | così il re degli ambulanti minacciava vigili e funzionari

Calciomercato Inter - è fatta per Nainggolan : anche una contropartita a sorpresa alla Roma [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Inter – L’Inter piazza il colpo Radja Nainggolan, rinforzo importantissimo per il tecnico Luciano Spalletti, arriva il grande sogno dell’allenatore, adesso i nerazzurri si candidano ad essere grandi protagonisti nella prossima stagione dopo gli arrivi anche di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, nerazzurri veramente scatenati. sorpresa sui dettagli dell’accordo con la Roma per il belga: 24 milioni di euro e ...

Il messaggio con cui è stato negato il lavoro ad una ragazza di Roma - perché lesbica : Risponde a un annuncio di lavoro che le viene però negato perché lesbica. E' successo a Roma a Valentina, una ragazza che aveva contattato uno stand di tiro al bersaglio presente alla manifestazione Lungotevere in Festa 2018. Dopo una breve conversazione via chat si vede negare il colloquio lavorativo. "A noi servono donne, non maschi mancati. Ti presenti come donna, ma hai l'aspetto da maschio", è ...

Di Maio : "Stadio Roma? Raggi resta - nessuna crisi M5s"/ Video - "Ci siamo solo fidati dell'avvocato sbagliato" : Di Maio: "Stadio Roma? Raggi resta, nessuna crisi M5s". Intervento del vicepremier e Ministro del Lavoro a Coffee Break su La7: anche il tema dei migranti e dei rom.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 18:23:00 GMT)

Buttarla in tribuna sullo Stadio della Roma : Roma. Nelle ore in cui il M5s si adopera per ridimensionare le responsabilità di chi doveva amministrare e si lasciava piuttosto amministrare, di chi doveva vigilare e non vigilava, due avvocati si accingono a compiere la più ardua delle imprese: difendere quel che appare indifendibile. “Se mi chied

Calciomercato Roma - altro colpaccio firmato Monchi : nasce una squadra stellare - 11 da sogno per Di Francesco [FOTO] : Calciomercato Roma – Roma scatenata nelle ultime ore di Calciomercato, Monchi attivissimo e che sta costruendo una squadra veramente stellare ed in grado di lottare per vincere tutto in campionato e Champions League. Negli ultimi giorni sono stati chiusi innesti importanti come il difensore Marcano, il centrocampista Cristante e l’attaccante Kluivert, nelle ultime ore altra mossa importantissima. Monchi ha infatti chiuso la ...

Roma - Di Francesco : 'Stiamo lavorando a una squadra super competitiva' : Roma - ' Con Monchi ci sentiamo costantemente. Sono arrivati dei calciatori e sono molto contento, ma è ovvio che il mercato ha delle dinamiche sempre particolari e per questo parlare oggi in maniera ...

Roma e il dramma di una città dove la burocrazia immobilizza chi vuole investire e produrre : Roma. Lo stadio, l’inchiesta, gli intermediari, la politica e i co-protagonisti dell’eterno canovaccio sul rapporto tra PA e affari: i costruttori, guardati spesso con sospetto nel loro insieme, al di là delle indagini in questo o quel nome. E infatti, al di là delle indagini su Luca Parnasi, il cas

Roma - Di Francesco : 'Costruiremo una squadra competitiva per dare continuità al progetto' : 'I nuovi acquisti mi piacciono, l'auspicio è di continuare a crescere migliorando giorno dopo giorno senza sedersi sul passato'. Eusebio Di Francesco , fresco di prolungamento contrattuale fino al ...

Stadio Roma - Renzi : “Bonafede? Direi Malafede. Peccato non venga a riferire alla Camera - una volta predicava trasparenza” : “Peccato che Bonafede, anzi Malafede, abbia detto che non verrà in Parlamento a rispondere sullo Stadio della Roma e su Lanzalone. Lui era uno di quelli che aveva iniziato la carriera con la web cam al comune di Firenze a chiedere trasparenza, varrebbe anche per lui”. Lo ha detto Matteo Renzi in una diretta video su Facebook. L'articolo Stadio Roma, Renzi: “Bonafede? Direi Malafede. Peccato non venga a riferire alla Camera, una ...

Pastore-Roma - tutti i dubbi su una trattativa che non convince affatto : Pastore alla Roma, un affare che non convince sotto diversi aspetti, in primis quello tattico dato che non sarebbe l’ideale per le idee di Di Francesco Nelle ultime ore di calciomercato si fa un gran parlare del possibile approdo di Pastore alla Roma. Qualcosa però non torna all’interno di questo affare, sotto il profilo economico ed anche tattico. Innanzi tutto la richiesta di 25 milioni sembra essere eccessiva per un calciatore che ...

Roma. Trentenne muore in una mansarda in fiamme in via Sciamamma : Tragedia in una mansarda in fiamme a Monte Mario. Un uomo di 36 anni è rimasto in trappola nell’appartamento in

Roma - una citta davvero bestiale : i cinghiali sono sempre in strada : Via delle Benedettine è una di quelle strade di edilizia residenziale che, in una botta di ottimismo, potremmo definire «ridente». Immersa nel parco naturale dell'Insugherata, a due passi da via ...

Censimento Rom - Matteo Salvini fa retRomarcia : “Nessuna schedatura”. Luigi Di Maio : “Incostituzionale - non si può fare” : Commentando la proposta di avviare un Censimento delle popolazioni Rom annunciata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato: "Mi fa piacere che Salvini abbia smentito qualsiasi ipotesi di schedatura e Censimento degli immigrati perché se una cosa è incostituzionale non si può fare. Io sono qui però per occuparmi del lavoro degli italiani, perché gli italiani sono la priorità. Bene occuparsi di ...

Stadio Roma - Fraccaro : “Lanzalone? Era persona molto capace che ha dato una mano. E se ha sbagliato pagherà” : Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento e alla Democrazia Diretta conferma la circostanza: “Lanzalone era una persona molto capace che ha dato una mano e come chiunque se sbaglia paga. Vediamo cosa diranno le procure”. Fraccaro non è pentito del suggerimento dato al primo cittadino di Roma: “Adesso non facciamo dietrologie. Noi – spiega Fraccaro – abbiamo sempre lavorato per il meglio, abbiamo ...