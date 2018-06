Roma | Romanina | Salvini nella villa confiscata ai Casamonica | Le loro minacce non

Romanina - lezioni di legalità dopo aggressione dei Casamonica : “Servono reti alternative alla malavita” : Bambini a scuola di giornalismo e legalità. “Il modo migliore per non far spegnere la luce sulla Romanina”, il quartiere di Roma est roccaforte del clan dei Casamonica, teatro del violento pestaggio del giorno di Pasqua ai danni di un barista della zona e di una avventrice per lo più disabile. La Rete dei Numeri Pari, Libera, la Rete Nobavaglio, Articolo 21, DaSud, insomma “quelli del Roxy Bar” – dai “caffè della legalità” che i ...

Da Sorico alla Romanina - è ancora l’Italia dei Promessi Sposi : l’Italia è terreno fertile per il crimine per vari motivi. Uno storico e che ne ha segnato il rapporto con le istituzioni: siamo una nazione relativamente giovane, diventata Regno poco più di 150 anni fa e Repubblica nel secondo dopoguerra. Per unirci in un solo Paese abbiamo messo assieme un coacervo di territori diversi tra loro per geografia e storia. Una mancata omogeneità culturale ha condizionato il rapporto tra i cittadini e lo Stato. Un ...

Cioffredi : ringrazio forze dell’ordine per arresti aggressione Romanina : Cioffredi: ora abbattiamo il muro dell’omertà Roma – Di seguito il tweet del Presidente Osservatorio Sicurezza e Legalità Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi. “#Romanina grazie a @QuesturaDiRoma e Dda per tempestivo arresto dei responsabili del raid al bar. Ora rompiamo il muro dell’omertà. Al fianco di chi denuncia”. L'articolo Cioffredi: ringrazio forze dell’ordine per arresti aggressione Romanina proviene da ...

Roma : quattro arresti dopo pestaggio al Roxy Bar alla Romanina : Roma: gli arresti a seguito della violenza contro donna disabile e titolare bar Roma – Due membri facenti parte del clan Casamonica sono stati tratti in arresto. Nelle scorse ore gli uomini della Squadra Mobile, del Commissariato Romanina e dello SCO, hanno proceduto all’ammanettamento. Altri due affiliati si sono invece consegnati di propria volontà alle forze di Polizia. I quattro, a vario titolo, sono tutti accusati di aver preso ...

Raid nel Bar alla Romanina : arrestate quattro persone del clan Casamonica : quattro persone appartenenti al clan dei Casamonica sono state arrestate dalla Squadra Mobile della polizia di stato, coordinata dalla Dda della Capitale, per la duplice aggressione avvenuta il primo aprile, giorno di Pasqua, in un bar alla Romanina, periferia di Roma. Due dei quattro arrestati: Antonio Casamonica, 26 anni, e Alfredo Di Silvio, 22 ...

Leodori : Arresti bar Romanina - grazie alle forze dell’ordine : Roma – Daniele Leodori, Presidente del Consiglio regionale del Lazio, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Un plauso alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine. Che con un’azione tempestiva hanno arrestato quattro persone per i gravissimi fatti del bar alla Romanina. La risposta che serviva per ridare coraggio e speranza alle vittime del raid. E dimostrare che lo Stato c’e’ e non lascia soli ...

Raid Casamonica - il viaggio alla Romanina tra omertà e minacce ai cronisti del Fatto.it : “Andate via! ci penso io a voi” : “Questa è una zona tranquillissima. E anche se succede qualcosa di losco, succede in tranquillità. Senza che nessuno disturbi nessuno”. Fabio è uno degli avventori del Roxy bar, il locale dove nel giorno di Pasqua due appartenenti alle famiglie Casamonica e Di Silvio hanno pestato Simona, una donna di 42 anni “colpevole” di aver reagito al sopruso dei “rampolli”, e il barista. Siamo nella borgata della ...

