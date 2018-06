Roma | Pastore è in arrivo Alisson | è attesa Real

Pastore a Roma giovedì : intesa vicina col Psg. Contratto da 4 mln fino al 2022 : Nuovo colpo in arrivo in casa giallorossa. Monchi è a un passo dall'accordo con il Psg per l'acquisto di Javier Pastore , che firmerà un Contratto fino al 2022 e guadagnerà 4 milioni a stagione. Ai ...

Pastore-Roma - tutti i dubbi su una trattativa che non convince affatto : Pastore alla Roma, un affare che non convince sotto diversi aspetti, in primis quello tattico dato che non sarebbe l’ideale per le idee di Di Francesco Nelle ultime ore di calciomercato si fa un gran parlare del possibile approdo di Pastore alla Roma. Qualcosa però non torna all’interno di questo affare, sotto il profilo economico ed anche tattico. Innanzi tutto la richiesta di 25 milioni sembra essere eccessiva per un calciatore che ...