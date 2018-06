Roma | Lavori Ponte Pasa | bus tra 3 mesi

Roma. Entro luglio inizio lavori per nuove corsie preferenziali : Entro luglio partiranno i lavori per la realizzazione del primo pacchetto di nuove preferenziali. Interessate via Nomentana – Val d’Aosta

Roma. Mura aureliane : lavori per la messa in sicurezza del torrione : A seguito della caduta della copertura di uno dei torrioni delle Mura aureliane nel tratto di via Campania, nel pomeriggio

Aquarius - braccio di ferro Roma-Parigi. Salvini 'I francesi si scusino o Conte non andrà da Macron'. Il premier francese 'Lavoriamo con l ... : L'incontro di oggi a Parigi fra i due ministri dell'Economia era la prima tappa di un mini-tour europeo programmato 'per avviare un dialogo costruttivo e aprire un confronto sulla governance europea ...

Roma : al via lavori Amba Aradam-Porta Metroia per illuminazione al led : Meleo: illuminazione al led aumenterà sicurezza attraversamento pedonale Roma – Partiti i lavori per la messa in sicurezza dell’incrocio via Amba Aradam-Porta Metronia. La cantierizzazione dell’area è partita in via Druso. Le lavorazioni previste saranno svolte in orario notturno. Per evitare disagi alla viabilità. L’intervento prevede un nuovo impianto semaforico. Con la sostituzione delle lanterne semaforiche a ...

Foligno - lavori in piazza Frati e in via Roma : Foligno Da lunedì 21 maggio, il Comune di Foligno, tramite ditta specializzata, riprenderà i lavori denominati "realizzazione nuove pavimentazioni stradali anno 2017 " lotto 1" che comprendono ...

Roma : reperti archeologici su scavi ciclabile. Stop a lavori : Roma: esami per risalire a datazione dovrebbero iniziare domani Roma – Sulla Ciclabile Nomentana Stop ai lavori. Poco oltre l’incrocio con viale Regina Margherita, infatti, sono stati rinvenuti alcuni reperti archeologici. Scavando per installare quelli che in gergo sono chiamati “plinti”, ovvero le basi per il sostegno dei lampioni, gli operai di Acea Reti si sono imbattuti nel ritrovamento. Ne dà notizia Roma H24 ...

Roma : lavori di bonifica attorno alle Mura Aureliane : Roma: rimozione baracche e rimossi numerosi giacigli Roma – Di seguito il comunicato diramato dalla Polizia locale di Roma Capitale. Non si fermano le operazioni finalizzate al contrasto delle forme di degrado urbano da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Agenti della Sezione PICS, con il supporto tecnico di operatori e mezzi Ama e alla presenza del personale della Sovrintendenza Capitolina, oggi sono stati impegnati ...

Roma - tram sulla Tiburtina - lavori dal 2020 : ecco il progetto : La commissione capitolina mobilità ha analizzato stamattina il progetto della Tranvia Tiburtina, da piazzale del Verano fino al piazzale Ovest della stazione Tiburtina. I lavori potrebbero partire nel ...

Spelacchio fatto a pezzi in Trentino. Iniziati i lavori per la casetta di legno che verrà donata alle mamme di Roma : Spelacchio lotta insieme a noi. L'abete rosso, diventato l'albero di Natale più sfortunato e più famoso della storia di Roma, è tornato nella sua terra, in Val di Fiemme, in Trentino, dove la segheria della Magnifica Comunità di Fiemme lo ha fatto a pezzi per trasformarlo nella "Baby little Home", la casetta in legno che sarà poi donata alla Capitale e che consentirà alle mamme di accudire i propri ...