Roma Il turismo si tinge di rosa | i dati dell’occupazione

Turismo congressuale - Convention Bureau Roma e Lazio : prossimi al traguardo dei 120 soci : Fissata al 22 giugno la scadenza per le adesioni, la prossima a settembre. Raggiunta quota 104 per gli eventi in cantiere fino al 2024 E’ datata 22 giugno la deadline per la terza finestra associativa 2018 del Convention Bureau Roma e Lazio, organismo costituito dai big player del Turismo congressuale con l’impulso di Roma Capitale e della Regione Lazio. Prossima scadenza per nuove associazioni, quella di settembre. A quasi un anno dalla sua ...

Corruzione in Romania : ex ministra del Turismo condannata a sei anni di carcere : Assolto invece l'ex ministro dell'Economia Ion Ariton. La ministra coordinava un sistema in cui varie persone vicine a lei ricevevano denaro da parte di alcune aziende private, ottenendo in questo ...

Viaggi & Turismo : 30° Anniversario del 1° Volo Roma-Montréal - Air Transat cresce a Roma Fiumicino : Air Transat, compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada, celebra quest’anno il 30° Anniversario del primo Volo Roma-Montréal e si consolida sempre di più sul mercato italiano raggiungendo mediamente il 90% di occupazione sulle tratte Italia-Canada. Air Transat offre 18 Voli Diretti settimanali Italia-Canada ampliando le possibilità di raggiungere comodamente la destinazione con un aumento del 12% dall’ Italia in confronto allo scorso ...

Scuola - su litorale Romano approda Istituto tecnico per il turismo : Roma, 30 mag. , askanews, Grande novità per l'Istituto Internazionale di Istruzione Giovanni Paolo II di Roma, nota Scuola del litorale romano per essere anche partner scolastico dell'A.S. Roma, per l'...

Turismo - volano le presenze dall’estero. Visitatori premiano strutture di lusso di Roma : Roma è sempre più amata dai turisti stranieri, che premiano la Capitale e le sue strutture ricettive con un +3,63% di nuovi arrivi dall’inizio dell’anno. È la fotografia dell’ottima salute del Turismo capitolino presente nei dati dell’Ente bilaterale del Turismo di Roma e del Lazio: arrivano dall’estero 2,2 milioni degli oltre 4,2 milioni che nei […] L'articolo Turismo, volano le presenze dall’estero. Visitatori premiano strutture di lusso ...

Viaggi & Turismo : weekend da record per Eurowings - Roma tra le destinazioni più richieste : Durante il fine settimana di Pentecoste, Eurowings ha trasportato quasi 400.000 passeggeri. “In pochi giorni abbiamo accolto a bordo più passeggeri di quante persone vivono a Bonn, ad esempio”, afferma Oliver Wagner, direttore commerciale di Eurowings. La compagnia aerea low-cost del Gruppo Lufthansa, sempre più in rapida crescita, ha stabilito un nuovo record: in un solo giorno, il 18 maggio, per la prima volta in assoluto oltre 100.000 ...

Viaggi & Turismo : Air Transat - il volo diretto Roma-Toronto diventa giornaliero : Air Transat, la compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada e rappresentata in Italia da Rephouse GSA, introduce una nuova frequenza sulla rotta Roma-Toronto (mercoledì) dal 10 luglio al 29 agosto 2018. Il volo diretto Roma-Toronto diventa a luglio e agosto giornaliero offrendo più voli e più flessibilità a tariffe molto convenienti. È possibile volare da Roma a Toronto con una tariffa A/R a partire da € 448 in Classe Economy tasse ...

Turismo - a Roma il 24 maggio cerimonia Italia Travel Awards 2018 : Roma, 18 mag. , askanews, Tutto pronto per la terza edizione di Italia Travel Awards 2018 che si terrà a Roma il prossimo 24 maggio nella suggestiva cornice del The Church Palace. In questa stessa ...

Viaggi & Turismo : dalla Sardegna al Veneto passando per la Basilicata e la Romagna - il mare libera la mente : L’odore di salsedine, il suono delle onde che si infrangono sul bagnasciuga, la piacevole sensazione di camminare a piedi scalzi lungo la riva, sulla sabbia morbida accarezzata dai flutti. Un’esperienza di benessere che non ha eguali, soprattutto al sorgere del sole, quando il silenzio intorno e lo spettacolo dei colori dell’aurora rendono tutto più magico, o al tramonto, quando la brezza rinfresca la pelle riscaldata dal sole del giorno. Ecco ...

Cicloturismo in Emilia Romagna. A Cervia l'edizione 2018 della Gran Fondo Via del Sale : La corsa per amatori sarà anche seguita dalle telecamere di Sky Sport che per l'occasione realizzerà una puntata della rubrica 'Icarus Cycling' con interviste ai partecipanti e seguirà sul percorso i ...

Roma «patrimonio» dell'inciviltà Zero regole e turismo straccione : Altro che Venezia. Se il sindaco della città lagunare Luigi Brugnaro per il ponte del 1° maggio ha varato regole ferree sull'uso piazze e calli per far fronte al previsto assalto di turisti, a Roma l'...

A Rimini il patto : Emilia Romagna e Marche insieme per promuovere il turismo : ... ma anche l'impegno reale della politica a favore dello sviluppo turistico, risorsa ormai considerata, non più soltanto a parole, fondamentale per l'economia e la ripresa economica del paese. La '...

Turismo : Airbnb - in 2017 8 mln arrivi in Italia - Roma più gettonata : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – Nel 2017, 7 milioni e 850.000 arrivi in Italia: la community Italiana di Airbnb ha accolto ospiti da oltre 150 paesi. Il tipico host ha guadagnato 2.284 euro, condividendo la sua casa in media 25 giorni. Sono invece 3.247.000 le gli Italiani che hanno scelto Airbnb per visitare altre destinazioni. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi da Airbnb alla propria presenza in oltre 300 città e 80 paesi nel ...

Turismo : Airbnb - in 2017 8 mln arrivi in Italia - Roma più gettonata (2) : (AdnKronos) – Sono 4,85 milioni gli annunci disponibili in oltre 191 paesi oggi in piattaforma. Secondo un sondaggio di Airbnb presso la sua community, la maggior parte degli ospiti ha dichiarato di aver scelto Airbnb per poter vivere come una persona del luogo (79%), e perché più conveniente rispetto all’offerta turistica tradizionale (89%). Oltre la metà (53%) degli ospiti dice di aver speso presso attività locali quanto ...