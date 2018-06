Roma - il cadavere di un uomo trovato nel Tevere : Roma, 21 giu. , askanews, - Il cadavere di uomo età compresa tra i 50/60 anni è stato avvistato e poi recuperato nel fiume Tevere a Roma, all'altezza del ponte della Magliana.Sul posto si è recata una ...

Roma : Cadavere in tenda da campeggio sulla spiaggia : Roma – E’ stato rinvenuto nella serata di ieri all’interno di una tenda da campeggio sulla spiaggia. Si tratta di un Cadavere in avanzato stato di decomposizione. Il corpo è di un senza fissa dimora ed e’ stato rinvenuto da un altro senza tetto che ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Tor San Lorenzo, gli uomini del Nucleo investigativo di Frascati e il medico legale che ha accertato ...

Roma - Elena Pacifici cade e muore nel vano ascensore/ Quel mestolo sospetto trovato vicino al cadavere… : Una donna di 77 anni è precipitata dal sesto piano nel vano ascensori del suo palazzo morendo sul colpo, tutte da capire le dinamiche dell'incidente successo a Roma(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 13:35:00 GMT)

“Un messaggio sul cadavere”. Giallo a Roma : il ritrovamento del corpo di un 23enne senza vita - poi la scoperta di una scritta choc col rossetto che solleva mille interrogativi. Succede in uno dei quartieri più in della capitale : Un Giallo che sta tenendo impegnati gli investigatori e che ha subito attirato le attenzioni della stampa locale quello andato in scena in queste ore a Roma, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un giovane. Lui, G. D. V. P. di 23 anni, è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione in via di Villa Grazioli, ai Parioli, quartiere tra i più benestanti della capitale. A scoprire quanto era accaduto la madre, che ...

Roma - cadavere nel fiume Aniene : Un cadavere è affiorato dalle acque del fiume Aniene a Roma. Il corpo è stato avvistato all'altezza di via delle Valli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con il gommone, e gli agenti ...

Roma : di 20enne rom cadavere rinvenuto fiume Aniene : Roma: circostanze ancora da chiarire su come sia finito in acqua Roma – Il corpo esanime ritrovato questa mattina nel fiume Aniene, sotto il Ponte delle Valli, sarebbe di un 20enne rom. La scomparsa del giovane era stata denunciata alcuni giorni fa dalla famiglia nomade che vive in zona. Secondo una prima ipotesi da accertare, il 20enne sarebbe caduto in acqua in circostanze da chiarire e sarebbe poi annegato. Sull’episodio indaga ...

Roma - trovato cadavere nel fiume Aniene sotto il Ponte delle Valli/ Ultime notizie : vittima è un rom 20enne? : Roma, trovato cadavere nel fiume Aniene sotto il Ponte delle Valli: si tratterebbe di un rom 20enne scomparso da due settimane, ma sono in corso le indagini della polizia.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 16:00:00 GMT)

Roma : recuperato cadavere in decomposizione nel fiume Aniene : Roma: a dare l’allarme alcune persone lì di passaggio Roma – Alcuni passanti, attorno alle ore 11.30, hanno notato qualcosa galleggiare a pelo d’acqua nel fiume Aniene. Quello che è emerso è stato un cadavere in evidente stato di decomposizione avanzata. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco che hanno recuperato la salma, anche la Squadra mobile e gli agenti del commissariato Fidene. L'articolo Roma: recuperato cadavere in ...

Roma - riaffiora un cadavere dal fiume Aniene : Il cadavere di una persona che non è stata ancora identificata è riaffiorato questa mattina dal fiume Aniene. Il macabro ritrovamento poco dopo le 11 di questa mattina sotto al Ponte delle Valli, periferia nord-est della Capitale...

Roma - cadavere donna carbonizzato in parco all'Eur : aveva 49 anni : Choc a Roma dove stamani intorno alle 7,30 è stato trovato il corpo di una donna completamente carbonizzato nel parco delle Tre Fontane all'altezza di Grottaperfetta , in zona Eur . Si chiamava Maria ...

Roma - cadavere donna carbonizzato in parco all'Eur : aveva 49 anni : Choc a Roma dove stamani intorno alle 7,30 è stato trovato il corpo di una donna completamente carbonizzato nel parco delle Tre Fontane all'altezza di Grottaperfetta , in zona Eur . Si chiamava Maria ...

Roma : Ritrovato il cadavere di una 49enne : Roma – Identificato il corpo della donna Ritrovato carbonizzato questa mattina nel Parco di Tre Fontane all’Eur. Si chiamava Maria Cristina Olivi, 49 anni, italiana. La donna, incensurata, abitava non lontano dal parco e lavorarava in una lavanderia della zona di San Paolo. Le indagini sono per omicidio ma al momento restano aperte a 360 gradi. Gli investigatori della Squadra Mobile non tralasciano alcuna ipotesi. Elementi utili ...

Roma - cadavere carbonizzato in un parco all'Eur - è di una donna italiana di 49 anni : Choc a Roma dove stamani intorno alle 7,30 è stato trovato il corpo di una donna completamente carbonizzato nel parco delle Tre Fontane, in...

Roma - cadavere donna carbonizzato in parco all'Eur : è un'italiana di 49 anni : Choc a Roma dove stamani intorno alle 7,30 è stato trovato il corpo di una donna completamente carbonizzato nel parco delle Tre Fontane all'altezza di Grottaperfetta, in zona Eur. Si...