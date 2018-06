Roma | ecco il Codice di Condotta | così verranno valutati i tifosi

Roma - ecco il codice di condotta per i tifosi : sanzioni per i trasgressori : A partire dalla prossima stagione la Roma adotterà un regolamento rivolto ai propri sostenitori adeguandosi così alle nuove norme della giustizia sportiva della Figc introdotte in seguito alla firma del protocollo d’intesa sulla fruizione degli stadi. I controlli per verificare che le norme vengano rispettate saranno scrupolosi. In caso di mancata osservanza delle regole non […] L'articolo Roma, ecco il codice di condotta per i ...

Inter - Nainggolan è nerazzurro : ecco la risposta del belga ai tifosi della Roma : L’Inter ha piazzato il colpo Radja Nainggolan, i nerazzurri a questo punto si candidano ad essere grandi protagonisti nella prossima stagione, il belga rappresenta infatti un top player. La conferma dell’accordo arriva direttamente dal calciatore: “Non credete che stia bene pensando di lasciare Roma, ma a volte ti mettono di fronte a delle scelte”. Sono parole del quasi ex Roma che sul proprio profilo Instagram ha ...

Le pecore tosaerba di Roma fanno flop : fieno troppo alto e secco Le pecore tosaerba di Roma fanno flop: fieno troppo alto e secco

Roma - definiti gli ultimi dettagli con l’Inter per Nainggolan : ecco le contropartite scelte dai giallorossi : L’operazione Nainggolan è ormai definita, la Roma ha scelto anche le due contropartite che l’Inter gireranno ai giallorossi per il centrocampista belga Un’operazione ormai definita in tutti i suoi particolari, Nainggolan è ormai un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista belga si trasferisce in nerazzurro a fronte del pagamento di 22 milioni di euro cash più due contropartite, che la Roma ha già ...

Migranti - ecco il piano europeo : centri di sbarco in Nord Africa. Merkel-Macron aprono a Roma : Non più negli hotspot italiani: i Migranti soccorsi in mare lungo la rotta del Mediterraneo centrale potrebbero ben presto sbarcare in apposite «piattaforme regionali», centri...

Arriva Pastore - ecco la nuova Roma : Di Francesco “costretto” al cambio di modulo : Roma alle prese con la questione Pastore che di certo animerà il calciomercato estivo, il calciatore sta per firmare con i giallorossi Pastore-Roma, affare fatto. Il calciatore argentino già giovedì dovrebbe essere in Italia, pronto a svolgere le visite mediche ed a firmare il nuovo contratto che lo legherà al club giallorosso. Un colpo inatteso da parte di Monchi, un colpo che certamente cambierà l’impostazione tattica della squadra. Con ...

Porta di Roma - da Max Giusti a Ron : ecco la rassegna Live 2018 : Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 e l'ingresso è, come ogni anno, rigorosamente gratuito.

Stadio della Roma - 'Renzi non conta nulla'. Il tariffario di Parnasi : ecco a chi dava i soldi : 'No, voglio dire... Però io queste cose ve le devo dire, no? O vi scandalizzo?'. È il 9 gennaio 2018 e Luca Parnasi sta parlando con i suoi collaboratori più stretti. Non sa di essere intercettato dai ...

Stadio Roma - 'Meno traffico senza ponte' : ecco i pareri falsati dai privati : Da una parte i documenti ufficiali, scritti dalla Eurnova di Parnasi e protocollati alla conferenza dei servizi; dall'altra le conversazioni private, in cui gli stessi manager della società squassata ...

Stadio Roma - ecco il sistema di potere : Era il Caffè Doney in via Veneto il luogo preferito per gli appuntamenti di Luca Parnasi. Forse perché pensava di essere tornato ai tempi della Dolce Vita. Non quella di Gassman e Anita Ekberg ma ...

Roma. Persone con disabilità gravissima : ecco la graduatoria per sostegni : E’ stata approvata e pubblicata la graduatoria unica cittadina degli aventi diritto all’erogazione dei benefici economici (assegno di cura e

Sigarette elettroniche : ecco come gli additivi aRomatizzanti possono portare malattie cardiovascolari : C’è stato un rapido aumento dell’uso delle Sigarette elettroniche, in parte dovuto agli additivi aromatizzanti nei tabacchi lavorati, in parte alla percezione di un minore pericolo rispetto alle Sigarette combustibili. Numerosi studi sono stati condotti sui rischi creati dalle Sigarette elettroniche ai polmoni, ma il rischio per i vasi sanguigni e l’influenza generale sul corpo da parte degli aromi sono ampiamente sconosciuti. I pericoli ...

Gino Sorbillo apre una pizzeria anche a Roma : ecco dove si troverà : Dopo aver esportato la pizza napoletana in tutto il mondo, Gino Sorbillo è pronto ad approdare anche nella Capitale: a breve, infatti, verrà aperta una nuova pizzeria nel centro di Roma . La notizia era nell'aria da mesi, ma c'erano ancora diverse ...