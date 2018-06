Roma | definiti gli ultimi dettagli con l’Inter per Nainggolan | ecco le contropartite

sportfair

(Di giovedì 21 giugno 2018) L’operazioneè ormai definita, laha scelto anche le dueche l’Inter gireranno ai giallorossi per il centrocampista belga Un’operazione ormai definita in tutti i suoi particolari,è ormai un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista belga si trasferisce in nerazzurro a fronte del pagamento di 22 milioni di euro cash più due, che laha già individuato. LaPresse/Spada Si tratta di Zaniolo e Santon, che adesso dovranno definire i propri accordi con il club capitolino prima di firmare il nuovo contratto. Il club giallorosso ha dato il proprio okvo alla chiusura della trattativa, che verrà definita probabilmente entro il 30 giugno una volta che verranno chiuse le intese tra tutti i giocatori coinvolti. L'articologlicon l’Inter perle ...