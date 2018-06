Roma | addio a Nainggolan Va all' Inter per 24 milioni

A Roma aumentano i parcheggi : 3 euro l'ora al centro e addio ad abbonamenti e tariffe forfettarie : tariffe aumentate, addio agli abbonamenti mensili da 70 euro e le tariffe forfettarie da 4 euro al giorno all'interno dell'anello ferroviario, e permesso di sosta a pagamento anche per i residenti a partire dalla terza auto per nucleo familiare. È stato presentato questa mattina alla Commissione Mobilità del Campidoglio la proposta dell'Agenzia per la Mobilità per il nuovo piano tariffario di sosta.Tante le novità ...

Noemi Carrozza - tragico incidente stradale a Roma : addio alla campionessa del nuoto sincronizzato : Una tragica notizia strazia il cuore del nuoto sincronizzato italiano. Noemi Carrozza è morta a causa di un incidente in motorino. Avrebbe compiuto 21 anni l'11 settembre ed era tesserata per la ...

Roma - concerti dall'11 al 17 giugno : un doppio Vasco - poi Bjork e l'addio di Elio : LUNEDI' 11 giugno Rock/Vasco, doppio allo Stadio Olimpico Il ragazzo Vasco Rossi ha compiuto 66 anni lo scorso 7 febbraio ma , lo sapete bene però vale la pena di ripeterlo per l'ennesima volta, ...

Alisson apre all'addio alla Roma : 'Ci sono altre possibilità - a breve vedremo' : Spero che tutto si risolva prima dell'inizio della Coppa del Mondo, è quello che voglio. La verità è che ho lasciato tutto nelle mani del mio manager. Se non verrà risolto tutto se ne parlerà dopo il ...

Simone Martyniak è morto/ Roma - incidente stradale : addio al giovane della SS Lazio calcio a 5 : Simone Martyniak morto a Roma in un incidente stradale: aveva 18 anni. Oggi un minuto di silenzio nella sua scuola; lo piange la SS Lazio calcio a 5 in cui giocava.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:49:00 GMT)

Roma - Lobont dice addio : 'Mi sono sentito a casa' : È il mondo che ho sempre amato e che continuerò ad amare. Chiudo questo appassionante cammino da calciatore nel club, la Roma, che mi ha accolto 9 anni fa e che mi ha sempre fatto sentire a casa. Ci ...

Liverpool su Alisson - addio alla Roma a 1 - 40 : La disastrosa finale di Champions League segnerà il futuro di Loris Karius al Liverpool e potrebbe incidere in maniera decisiva anche su quello di Alisson Becker. Il portiere della Roma finisce di nuovo nel mirino dei Reds, che già a gennaio avevano provato a portare in Inghilterra il brasiliano. Un pressing che, secondo i bookmaker, aumenterà vertiginosamente nei prossimi giorni e che in quota ha cambiato le carte in tavola per il giocatore ...

Totti - un anno fa addio al calcio : rivivi quelle emozioni con la lettera ai tifosi della Roma : E così, un anno dopo, Francesco Totti annuncia la sua autobiografia. A 365 giorni dall'addio al calcio, il mondo del Capitano calciatore torna a essere il centro dell'universo, Romanista e non solo. Lui che ha unito un popolo, quello giallorosso, tramite le sue giocate, il suo amore per quei colori e un ...

Roma - Totti - un anno fa il suo addio : "Ora 'famolo' primo ministro!" : L'addio di Totti alla Roma: brividi e lacrime all'Olimpico TUTTE LE LINGUE DEL MONDo - Ci sono pensieri in arabo, inglese, indonesiano, francese, cinese e portoghese, c'è chi mostra i cartoncini ...

Roma - Totti un anno dopo l'addio : Dieta - padel - social e gag : ... per l'anniversario dell'addio al calcio sono arrivate almeno 50 richieste di interviste, e continua ad essere l'immagine del club nel mondo. Ieri era ospite del Principe di Monaco a Montecarlo, oggi ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : Fabio Fognini cede a Peter Gojowczyk nel remake di Roma. Addio finale : La semifinale del torneo ATP 250 di Ginevra, in Svizzera, segna la vendetta del tedesco Peter Gojowczyk, che batte il nostro Fabio Fognini nel remake degli ottavi di Roma: il Tennista teutonico si impone per 6-4 6-4 in un’ora e 34 minuti di gioco staccando così il pass per la finale del torneo elvetico. Nel primo set l’equilibrio, comunque visto anche a Roma, si spezza nel settimo gioco, quando Fognini perde la battuta e va sotto ...

Mollia oggi addio al sindaco Claudio Romagnoli : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia oggi Borgosesia > Attualità > Mollia oggi addio al sindaco ...

Roma - si è dimesso l’assessore alle Partecipate Alessandro Gennaro : si tratta dell’ottavo addio alla giunta Raggi : Alessandro Gennaro si è dimesso. Come lasciato intendere quasi due mesi fa, in concomitanza con l’addio del delegato al Commercio, Adriano Meloni, l’assessore alle Partecipate del Comune di Roma lascia il suo incarico in Campidoglio per “ragioni strettamente personali” e “incompatibilità con altri impegni professionali”. Si tratta dell’ottavo addio alla giunta capitolina in questi quasi 2 anni di mandato, compreso il giudice Raffaele De ...