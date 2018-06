Roberto Saviano risponde a Matteo Salvini | “Vivere sotto scorta è una tragedia Credi

Laura Boldrini attacca Matteo Salvini : 'Combatta la mafia non Roberto Saviano' : ' Matteo Salvini combatta la mafia non chi la denuncia e la sfida apertamente come fa da anni Roberto Saviano '. Laura Boldrini non perde occasione per attaccare il leader della Lega. Dopo immigrati e ...

A Torino il capogruppo della Lega Fabrizio Micca ha chiesto di revocare la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano : Dopo la scorta, anche la cittadinanza onoraria. Sulla scia delle parole del ministro Salvini a proposito dell'eventualità di ritirare la protezione statale a Roberto Saviano, ora la Lega di Torino torna a chiedere la revoca del riconoscimento conferito allo scrittore nel 2008. La richiesta è del capogruppo del Carroccio in Sala Rossa, Fabrizio Ricca, che ci aveva già provato nel 2014, e che ora ha presentato una mozione per ...

Torino - la Lega propone di togliere la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano : Non solo la richiesta di revocare la scorta a Roberto Saviano: dal capogruppo della Lega in consiglio comunale a Torino arriva anche una mozione per chiedere di togliere la cittadinanza onoraria allo scrittore e giornalista. Il consigliere del Carroccio Fabrizio Ricca sostiene che Saviano non meriti la cittadinanza perché non è mai andato a ritirarla in dieci anni e non abbia intenzione di farlo.Continua a leggere

L'ossessione di Matteo Salvini (e della destra) per la scorta di Roberto Saviano : Il ministro dell'Interno minaccia di "valutare" se allo scrittore minacciato dalla Camorra debba essere garantita una protezione da parte dello Stato. Ma negli ultimi anni questi attacchi sono diventati una costante E' ora di ribellarci a chi fonda la politica sul cinismo: l'attacco di Roberto Saviano"

Perché Matteo Salvini non può togliere la scorta a Roberto Saviano : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini non può togliere la scorta a Roberto Saviano. Il compito di assegnare e revocare le misure di protezione personale spetta infatti all'Ucis, l'Ufficio centrale interforze personale, che opera di concerto con le questure e gli uffici territoriali: sono loro a stabilire se esistono concrete minacce o se queste minacce sono cessate.Continua a leggere

Matteo Salvini avverte Roberto Saviano : “Valuteremo se levargli la scorta - sta quasi sempre all’estero…” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini parla di Roberto Saviano e paventa la possibilità che allo scrittore venga levata la scorta: "Saranno le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio. Anche perché mi pare che passi molto tempo all'estero. Valuteranno come si spendono i soldi degli italiani".Continua a leggere

Scorta a Roberto Saviano - per Matteo Salvini "si valuterà se corra rischi" : Sulla Scorta a Roberto Saviano "saranno le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio, anche perché mi pare che passi molto tempo all'estero. Valuteranno come si spendono i soldi degli italiani. Gli mando un bacione".Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini intervenendo ad Agorà su Rai Tre. Sulla questione ius soli posta da Saviano, Salvini ha detto: "Siamo il Paese europeo che sta dando più ...

Roberto Saviano invoca la censura contro Matteo Salvini : 'I media non diano più conto di quello che dice' : Parlando di una ' forma disperata di opposizione all'orrore ' e dopo aver chiesto di costringere Salvini a 'parlare di politica nell'esercizio del suo ruolo chiave di ministro dell'Interno', Saviano ...

E' ora di ribellarci a chi fonda la politica sul cinismo : l'attacco di Roberto Saviano : Dicono che opporsi al vento xenofobo non porta voti. Anzi, fa il gioco di Salvini. Quindi sarebbe meglio tacere. Invece dobbiamo parlare. Sempre Domenico Lucano, il sindaco di Riace: "Felice di aiutare i migranti a casa nostra" "

