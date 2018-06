Risultati Mondiali 2018 Classifica gironi | Argentina Croazia | via al big match! Diretta

Risultati Mondiali 2018 / Classifica gironi - diretta gol live score : Francia agli ottavi - Perù eliminato! : RISULTATI MONDIALI 2018: la Classifica dei gironi C e D, la diretta gol live score delle tre partite di giovedì 21 giugno. La Francia va agli ottavi eliminando il Perù, c'è Argentina Croazia(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:47:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 : gironi - calendario - Risultati ed orari : Mondiali Russia 2018 – Attesa finita, prende il via il Mondiale in Russia del 2018, una competizione che preannuncia grande spettacolo e che promette emozioni. Le squadre favorite sono cinque, Brasile, Spagna, Germania, Francia ed Argentina, tutte squadre forti ma che non convincono al cento per cento e per motivi diversi. La favorita sembrava la Spagna ma il ribaltone in panchina con l’esonero di Lopetegui ha cambiato le carte in tavola, ...

Mondiali 2018 : partite e Risultati di oggi 21 giugno : Mondiali 2018 21 giugno. oggi giovedì 21 giugno è la ottava giornata al Campionato del Mondo di Calcio che quest’anno si tiene in Russia. Ecco di seguito partite e risultati di oggi. DOVE VEDERE I Mondiali Mondiali 2018: partite e risultati di oggi 21 giugno oggi si continua con tre nuove sfide del secondo turno di gironi. Vedremo due partite del gruppo C e una di quello D. Si parte alle 14:00 con Danimarca-Australia. La partita del ...

