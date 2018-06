Rimuovere Start Search e start-search com dal PC Windows

http://feedproxy.goo

: Rimuovere Start Search e - giannifioreGF : Rimuovere Start Search e -

(Di giovedì 21 giugno 2018)è un browser hijacker, che viene promosso tramite altri download gratuiti e, una volta installato, cambierà la home page del browser in.com e il motore di ricerca predefinito su.yahoo.com La homepage di.com visualizzerà annunci e link sponsorizzati nei risultati di ricerca e potrebbe raccogliere termini dalle query di ricerca. Il dirottamento.com viene utilizzato per aumentare le entrate pubblicitarie, come nell’uso del blackhat SEO, per gonfiare il posizionamento di una pagina del sito nei risultati di ricerca.tecnicamente non è un virus, ma presenta molti tratti maligni, come le funzionalità di rootkit per connettersi al sistema operativo, il dirottamento del browser e, in generale, interferisce con l’esperienza utente. Il settore generalmente si riferisce ad esso come un “PUP” ...