Rifiuti | cresce raccolta differenziata | prima volta oltre il 50%

Ambiente : 24.500 tonnellate di Rifiuti elettronici raccolti in un anno - Ecolight cresce del 6% : Sono quasi 24.500 le tonnellate di rifiuti elettronici gestiti nel corso del 2017. Il 6% in più rispetto all’anno precedente, con un tasso di recupero medio di oltre il 96% in peso. Sono questi i principali numeri di Ecolight, sistema collettivo nazionale per la gestione dei RAEE e delle pile esauste, contenuti nel Rapporto Sociale 2017. Il consorzio segna così un passo in avanti, in favore dell’Ambiente e delle aziende consorziate (che hanno ...

Rifiuti : Rap - cresce differenziata a Palermo - a novembre nuove aree (2) : (AdnKronos) - Il 14 giugno, invece, verranno avviate le attività propedeutiche all’avvio del terzo step (Borgo Vecchio, Castello a Mare, Tribunali), con le attività di distribuzione delle attrezzature e le campagne informazione e di sensibilizzazione. Il concreto avvio è previsto a novembre. Anche l

Rifiuti : Rap - cresce differenziata a Palermo - a novembre nuove aree : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - cresce la raccolta differenziata a Palermo. Secondo i dati forniti da Rap, l'azienda di igiene ambientale, infatti, superate le criticità relative all’avvio dello step 2 del Porta a porta 2, il sistema è passato da 1.593.190 chili di frazioni differenziate ad aprile a 1

Ambiente : in Italia continua a crescere la raccolta di Rifiuti di pile e accumulatori : La raccolta di pile e accumulatori esausti in Italia continua a crescere anche nel 2017: in un anno sono quasi 200.000 le tonnellate raccolte di questa particolare tipologia di rifiuti. Questo il dato più rilevante che emerge dalla quarta edizione del Rapporto Annuale pubblicato dal Centro di Coordinamento Nazionale pile e accumulatori (CDCNPA) e presentato ieri a Como, in cui il Consorzio rendiconta sull’operato dei Sistemi Collettivi e ...