huffingtonpost

: Riccardo Scamarcio: 'Salvini non è razzista. Questo governo ingloba il pensiero nazionalista, nel senso più nobile… - HuffPostItalia : Riccardo Scamarcio: 'Salvini non è razzista. Questo governo ingloba il pensiero nazionalista, nel senso più nobile… - eligio68 : RT @HuffPostItalia: Riccardo Scamarcio: 'Salvini non è razzista. Questo governo ingloba il pensiero nazionalista, nel senso più nobile nel… - sergiosky8 : RT @Libero_official: Riccardo Scamarcio, la lezione che non ti aspetti: 'No, Salvini non è un razzista. Sapete perché quelli di sinistra lo… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) "Non sono assolutamente d'accordo con chi semplifica dicendo chesia"., ospite a Un Giorno da Pecora ha espresso il suo giudizio sull'operato del nuovoM5S-Lega. L'attore ha ammesso di aver votato per uno dei due partiti, senza voler specificare quale, ma alla domanda "Meglio la Flat Tax o il reddito di cittadinanza?", ha espresso la sua preferenza per la prima."L'Aquarius? Non è che non l'abbiamo accolta, sono stati protetti e garantiti. Abbiamo sollevato un problema anche verso altri stati europei", dice a proposito del caso della nave dei migranti, "Chiusura dei porti è una semplificazione, non diciamo cose che non sono corrette. C'è stata una presa di posizione dell'Italia che ha prodotto due incontri bilaterali con Francia e Germania. Non sono d'accordo sul fatto che Malta, primo porto che avrebbe dovuto accogliere ...