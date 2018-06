Riccardo Scamarcio | «Ho votato per questo governo | Matteo Salvini non è razzista»

Euroscettico e nazionalista : fenomenologia del «politico» Riccardo Scamarcio : Gliene va dato atto: l’uomo non è mai banale. Dissente dal dissenso comune, fischia il pubblico mentre è lui sul palco e appoggia il governo su scelte da quasi tutti criticate. Da ultimo, ha difeso la politica sui migranti di Matteo Salvini: «Razzista? no, nazionalista, nel senso più nobile del termine», ha detto intervenendo a Un giorno da Pecora su Rai Radio1. «Chiusura dei porti è una semplificazione. C’è stata una presa di posizione ...

Riccardo Scamarcio difende Salvini : "Non è un governo razzista - è ciò che ho votato" : Riccardo Scamarcio, tra gli attori italiani più quotati, oggi a "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1 ha espresso il suo giudizio sull'...

Riccardo Scamarcio : "Salvini non è razzista. Questo governo ingloba il pensiero nazionalista - nel senso più nobile nel termine" : "Non sono assolutamente d'accordo con chi semplifica dicendo che Salvini sia razzista". Riccardo Scamarcio, ospite a Un Giorno da Pecora ha espresso il suo giudizio sull'operato del nuovo governo M5S-Lega. L'attore ha ammesso di aver votato per uno dei due partiti, senza voler specificare quale, ma alla domanda "Meglio la Flat Tax o il reddito di cittadinanza?", ha espresso la sua preferenza per la prima."L'Aquarius? Non è che non ...

Riccardo Scamarcio : 'Ho votato per chi sta al Governo' : ... PRPhotos Meghan Markle debutta al Royal Ascot 2018 ma non convince - LEGGI Insolito il giudizio su Salvini, che non riscuote normalmente consenso nel mondo dello spettacolo, Scamarcio invece non è ...

Riccardo Scamarcio difende Salvini/ “Non credo sia razzista! Non fatevi abbindolare dai pensatori di sinistra” : Riccardo Scamarcio difende Matteo Salvini, “Non credo sia razzista! Non fatevi abbindolare dai pensatori di sinistra e la stampa mainstream", ecco le sue precise idee sulla politica.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 10:59:00 GMT)

MINE VAGANTI/ Su Canale Nove il film con Riccardo Scamarcio (oggi - 19 giugno 2018) : MINE VAGANTI, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 19 giugno 2018. Nel cast: Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo, Lunetta Savino, alla regia Ferzan Ozpetek. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 10:08:00 GMT)

"Dei" - film di Cosimo Terlizzi prodotto da Valeria Golino e Riccardo Scamarcio : Tra una lezione di storia dell'arte e la curiosità per l'universo, del quale osserva i movimenti della luna, inizia l'attrazione del ragazzo verso un mondo che gli sembra popolato da "dei", nel quale ...

Nei cinema 'Loro 1' di Sorrentino - Gianpi Tarantini si smarca : "Riccardo Scamarcio non sono io" : Nel giorno della prima del film dedicato a Silvio Berlusconi, l'imprenditore condannato per le escort avverte attraverso il suo avvocato: "La mia storia può...

Valeria Marini e Riccardo Scamarcio di nuovo insieme : Di nuovo insieme Valeria Golino e Riccardo Scamarcio. La coppia è stata insieme per oltre 10 anni, per poi lasciarsi dopo aver fatto saltare il matrimonio a pubblicazione avvenute. La coppia è stata fotografata dal settimanale “Diva e donna” durante un romantico pranzo nella Capitale, tra allegria e teneri sorrisi. Dopo aver finito di mangiare Riccardo e Valeria lasciano il locale per entrare nello stesso palazzo. Chissà che fra i due non torni ...