Riccardo Scamarcio difende Salvini “Non credo sia razzista! Non fatevi abbindolare dai

Nei cinema 'Loro 1' di Sorrentino - Gianpi Tarantini si smarca : " Riccardo Scamarcio non sono io" : Nel giorno della prima del film dedicato a Silvio Berlusconi, l'imprenditore condannato per le escort avverte attraverso il suo avvocato: "La mia storia può...

Valeria Marini e Riccardo Scamarcio di nuovo insieme : Di nuovo insieme Valeria Golino e Riccardo Scamarcio. La coppia è stata insieme per oltre 10 anni, per poi lasciarsi dopo aver fatto saltare il matrimonio a pubblicazione avvenute. La coppia è stata fotografata dal settimanale “Diva e donna” durante un romantico pranzo nella Capitale, tra allegria e teneri sorrisi. Dopo aver finito di mangiare Riccardo e Valeria lasciano il locale per entrare nello stesso palazzo. Chissà che fra i due non torni ...