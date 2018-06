Rete Iliad | per il momento la copertura in Italia dipende dalla zona

ILIAD come mettere togliere la segReteria telefonica : Vuoi attivare o disabilitare la segreteria telefonica ILIAD Ecco come si fa. Oggi ti insegnamo a personalizzare o modificare il messaggio della segreteria telefonica ILIAD

ILIAD Rete mobile non va su alcuni siti : Con la nuova scheda ricaricabile ILIAD non si riesce a navigare su alcuni siti. Ecco perche quando si naviga su rete mobile ILIAD alcuni siti non si vedono.

ILIAD non si collega alla Rete 4G : Sei passato a ILIAD ma il tuo telefono non si collega alla rete 4G ? Come mail il cellulare non si collega in 4G alla rete ILIAD ? Ecco le possibili soluzioni.

Maggiori problemi Iliad Italia : impossibili alcune chiamate da Rete fissa : Non sono mancati i problemi Iliad Italia in questo paio di settimane trascorso dalla conferenza di lancio, avvenuto lo scorso 29 maggio. Il primo disturbo cui si è andati incontro si è manifestato nell'attribuzione, ad alcuni clienti, di un indirizzo IP francese, che avrebbe potuto generare anomalie di navigazione a ridossi di quei siti muniti di geoblocking. Per fortuna, sono già tanti gli utenti tornati alla normalità. Come riportato da ...

Gli utenti Iliad lamentano ancora disservizi legati ad alcuni numeri di Rete fissa : alcuni utenti Iliad lamentano ancora qualche disservizio, legato principalmente alla spedizione delle SIM e all'impossibilità di chiamare alcuni numeri di rete fissa. L'articolo Gli utenti Iliad lamentano ancora disservizi legati ad alcuni numeri di rete fissa proviene da TuttoAndroid.

Iliad - dall’attivazione alla segReteria : la guida per chi diventa cliente : (Foto: Lorenzo Longhitano) Ci sono due categorie di persone tra coloro che in questi giorni si stanno interessando alle vicende dell’operatore telefonico Iliad appena sbarcato in Italia. Gli attendisti, che stanno aspettando di capire come si comporti la rete in tutto il Paese anziché solo nelle zone meglio servite (un’attesa che potrebbe durare diverso tempo, visto che l’infrastruttura è in fase di implementazione), e i più ...

Disattivare la segReteria telefonica di Iliad? Ecco la procedura per farlo : Volete Disattivare la segreteria telefonica della vostra SIM Iliad ma non sapete come farlo? Ecco la semplice procedura da seguire per togliere anche il servizio "Ti ho cercato". L'articolo Disattivare la segreteria telefonica di Iliad? Ecco la procedura per farlo proviene da TuttoAndroid.

L’app SegReteria Visiva Iliad permette di gestire la segReteria e visualizzare i contatori per chiamate - SMS e GB : segreteria Visiva Iliad è un'applicazione ufficiale che permette ai clienti di accedere ai messaggi vocali della loro segreteria nell’ordine desiderato e di archiviare e inoltrare i messaggi con semplicità. Tramite l'account è possibile visualizzare anche i contatori per chiamate, SMS e GB previsti dall’offerta Iliad e il credito residuo. L'articolo L’app segreteria Visiva Iliad permette di gestire la segreteria e visualizzare i contatori ...

Problemi Iliad : Simbox introvabili e fuorilegge - Rete colabrodo - IP francesi : Ma quanti Problemi Iliad, utenti ancora in attesa della rivoluzione promessa dall’operatore francese e il fatto che la società abbia appena iniziato in Italia non è una giustificazione. Simbox introvabili e, forse, fuorilegge, IP francesi non permettono di navigare tra i siti italiani e la rete è un colabrodo. Alla faccia della trasparenza! Problemi Iliad: più che una falsa partenza Qualche giorno fa, in merito ai Simbox introvabili anche ...

ILIAD la Copertura Rete in Italia : ILIAD, la società francese di telefonia mobile, è finalmente approdata sul territorio Italiano con una super tariffa telefonica con telefonate illimitate verso tutti, SMS illimitati, 30 Giga di traffico internet a soli 5.99 €.--Con questa tariffa ILIAD si pone al primo posto come operatore telefonico con i prezzi più bassi e i servizi più ampi. La tariffa ha riscosso grande interesse negli utenti che si sono affrettati a prenotare la scheda ...

Primi Problemi Per La Rete Iliad In Italia : Netflix E Altre App Non Funzionano : La Rete Iliad soffre di un grosso problema causato dagli IP francesi. Primi Problemi per Iliad in Italia: molte app di streaming e di home banking non Funzionano a causa dell’IP francese della SIM. Ecco tutti i dettagli sul problema di Iliad Problemi Iliad In Italia: Netflix e Altre applicazioni non Funzionano Le SIM Iliad hanno un IP […]

La Rete Iliad soffre di un grosso problema causato dagli IP francesi : Difficile dire quanto grave possa essere un problema del genere, anche perché la gravità è più che mai soggettiva come vedremo, sta di fatto però che può essere una noia non da poco, soprattutto in alcuni casi. L'articolo La rete Iliad soffre di un grosso problema causato dagli IP francesi proviene da TuttoAndroid.

Copertura Rete Iliad in Italia : Il tanto atteso esordio di Iliad, la società francese di telefonia nota per i suoi prezzi particolarmente aggressivi, ha riscosso, nel giro di poche ore, particolare successo riuscendo a coinvolgere e ad interessare anche gli utenti più scettici. Delle allettanti offerte della società ne abbiamo già parlato e continueremo a farlo ma uno dei punti essenziali a cui fare particolare attenzione è la Copertura della Rete mobile e la relativa qualità. ...