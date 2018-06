Rete 4 | nuovo programma per Nicola Porro

ReteQuattro - Gerardo Greco nuovo direttore del TG4 : Aria di cambiamento sempre più profondo, dalle parti di ReteQuattro. Dopo l’ufficializzazione dell’arrivo di Roberto Giacobbo in Mediaset con un programma in prima serata sul quarto canale e l’addio anticipato dei programmi di Mario Giordano, Paolo Del Debbio e Maurizio Belpietro, ecco la notizia dell’approdo di Gerardo Greco al TG4, dove lo attende la direzione. Ma non solo: si parla anche di un nuovo show in access ...

Il nuovo album di Rihanna esce entro il 2018? La popstar sul successore di ANTI : “Aspettate e vedRete” : Il nuovo album di Rihanna sta prendendo forma proprio in queste settimane, nonostante la popstar sia impegnata anche su altri fronti. "Sono impegnata in studio in questo momento", ha rivelato la cantante al Graham Norton Show lo scorso 15 giugno, ospite insieme al cast del film Ocean's 8 di cui è protagonista. Quando le è stato chiesto dei suoi progetti musicali futuri, ovvero dell'attesissimo successore dell'ultimo album ANTI rilasciato ...

Miur - è Biagio Del PRete il nuovo Capo della SegReteria Tecnica e Politica : Cambio al vertice della Segreteria Tecnica e Politica del Miur – Ecco uno stringato comunicato stampa del Ministro della Pubblica Pubblica Istruzione, Marco Bussetto, il quale annuncia la nomina di Biagio Del Prete a Capo della Segreteria Tecnica e Politica del Ministero dell’Istruzione. Biagio Del Prete è il nuovo Capo della Segreteria Tecnica e Politica del […] L'articolo Miur, è Biagio Del Prete il nuovo Capo della ...

Ambiente : il sindaco di Bonn nuovo presidente della Rete città ‘green’ : Il sindaco di Bonn, Ashok Sridharan, è il nuovo presidente dell’Iclei, la rete mondiale che riunisce al suo interno oltre 1.500 città e regioni impegnate nel promuovere politiche di sostenibilità ambientale. Eletto con un mandato triennale che ha preso inizio il primo giugno, Sridharan guiderà il network del quale fanno parte anche Bologna, Roma, Firenze, Ancona, Assisi, Vicenza, Rosignano Marittimo (Livorno), San Giuseppe Vesuviano ...

The New World - Il nuovo mondo/ Su Rete 4 il film di Terence Malik (oggi - 7 giugno 2018) : The new World - Il nuovo mondo, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 7 giugno 2018. Nel cast: Colin Farrell e Q'orianka Kilcher, alla regia Terence Malik. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:11:00 GMT)

Ascolti TV | Venerdì 1 giugno 2018. La Nazionale al 27% - Propaganda Live 6.8%. 1 - 9 mln per l’addio della Clerici (17.5%). 14.6% per il giuramento del nuovo Governo su Rai1 - 8.9% su La7 - 3.7% su Rete4 : Il selfie di Salvini al Governo Su Rai1 l’amichevole di calcio Francia – Italia ha conquistato 5.961.000 spettatori pari al 27% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.754.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Scanzonissima ha interessato 1.079.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 Lethal Weapon ha intrattenuto 1.133.000 spettatori (6%). Su Rai3 Torno indietro e cambio vita ...

Bethesda : il misterioso teaser comparso in Rete potrebbe riferirsi a un nuovo Fallout? : Ieri, come molto probabilmente saprete, Bethesda ha improvvisamente pubblicato un misterioso teaser con le parole "Please Stand By". In seguito, la rete è stata invasa da varie teorie riguardo il significato del teaser: alcuni pensano sia riferito alla versione remastered del terzo episodio, altri hanno creduto fosse collegato a New Vegas con un coinvolgimento di Obsidian, anche se lo studio ha subito smentito le voci.Quindi, la maggioranza ...

Anticipazione Una Vita : Simon lascia Elvira - arriva un nuovo pRetendente : Anticipazioni Una Vita: Elvira e Simon nei guai, il piano di Arturo Nuovi guai per Elvira nelle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni rivelano che Simon si ritrova costretto a lasciare la giovane Valverde, per non creare ulteriori problemi. Infatti, Susana minaccia il figlio, affermando di essere pronta a rivelare al colonnello il loro […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Simon lascia Elvira, arriva un nuovo pretendente proviene ...

Roberto Giacobbo da Rai2 a Rete4 : come sarà il suo nuovo programma : Roberto Giacobbo torna in Tv su Rete 4: ecco cosa farà Roberto Giacobbo lascia la Rai dopo anni e anni di successi alla guida di Voyager per sbarcare su Rete 4 con una trasmissione nuova di zecca. E’ stato lo stesso giornalista a rivelarlo in un’intervista rilasciata in anteprima e in esclusiva su Tv Sorrisi e Canzoni. Ma come sarà questa nuova trasmissione? Al momento Roberto Giacobbo ha preferito non svelare troppi dettagli, ...

Roberto Giacobbo sbarca a Mediaset : il nuovo programma è su ReteQuattro : Quindici anni in Rai, a Voyager, programma in cui si è occupato degli ufo, dei Templari, dei vangeli apocrifi. Ora, per Roberto Giacobbo, è il momento di una nuova avventura e di una nuova rete: dopo settimane di rumors, è ufficiale il passaggio del giornalista a Mediaset, dove condurrà un nuovo show in prima serata su Rete Quattro e ricoprirà l’incarico di Head of Authorative Group and Contents Television Network del nuovo canale tematico ...

Nuovo partito di LeU? Sinistra Italiana pone i 'paletti' e rinnova la segReteria : Si è svolta questo sabato 19 maggio la Direzione nazionale di Sinistra Italiana. Un passaggio importante all’interno di uno dei tre soggetti che formano il cartello di Liberi e Uguali, a pochi giorni dall’assemblea nazionale unitaria della lista guidata da Pietro Grasso, fissata per il 26 maggio a Roma [VIDEO], che deve decidere il proprio futuro. Il dibattito della Direzione di SI si è ovviamente incentrato molto sul percorso unitario della ...

Flat tax e incentivi : Rete Irene pone all’attenzione del nuovo governo la riqualificazione energetica come sviluppo del territorio : Nei giorni scorsi sono circolate notizie sulla possibilità che, in connessione a una riforma tributaria basata sulla Flat tax, potrebbero essere abolite quasi tutte le agevolazioni fiscali, comprese quelle attive nel settore edilizio e, in particolare, quelle per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Particolare apprensione ha suscitato l’affermazione secondo cui “Non ci sarà bisogno di altri sconti” – pronunciata da ...

Halo FiReteam Raven : 343 Industries annuncia il nuovo shooter arcade per le sale giochi : 343 Industries ha annunciato la prossima entrata nel franchise di Halo, ovvero Halo: Fireteam Raven.Questa notizia proviene dal sito web ufficiale di Halo Waypoint, che fornisce tutti i dettagli essenziali sul prossimo titolo. Secondo il comunicato stampa, Halo: Fireteam Raven è attualmente co-sviluppato da Raw Thrills e Play Mechanix.Ambientato nello stesso periodo di Halo Combat Evolved e Halo ODST, i giocatori vestiranno i panni di un soldato ...

Shenmue 3 : un nuovo video compare in Rete : Come sappiamo Shenmue 3 è stato posticipato al 2019, ed in seguito all'annuncio il gioco si è mostrato in occasione della conseferenza finanziare tenuta da THQ Nordic qualche giorno fa.Ebbene, in occasione della conferenza è stato proiettato un filmato del gioco che possiamo vedere riportato qui di seguito. Al minuto 2:16 parte un filmato di Shenmue 3 e possiamo avere un assaggio di ambientazioni e di qualche scena inedita d'intermezzo. Si ...