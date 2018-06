Renault Twingo GT | piccola è meglio

Renault Twingo - Primi collaudi per la versione aggiornata : Quelle che vi proponiamo sono le prime foto spia del restyling della Renault Twingo. L'aggiornamento di metà carriera della attuale incarnazione della piccola francese, nata da una joint-venture con il gruppo Daimler e con il marchio Smart, porterà a un rinnovamento del design, mentre non è ancora nota l'eventuale evoluzione della meccanica e degli interni.Modifiche a paraurti e gruppi ottici. Le immagini mettono in risalto le classiche ...