Remedy | Control sarà molto diverso da Quantum Break e non presenterà intermezzi live

eurogamer

: Tutti i poteri di Control - IGNitalia : Tutti i poteri di Control - Eurogamer_it : Remedy parla delle differenze tra #Control e #QuantumBreak. - Console_Tribe : Control sarà diverso da Quantum Break assicura Remedy - -

(Di giovedì 21 giugno 2018)ha annunciato il suo nuovo gioco all'E3 di quest'anno:, uno sparatutto in terza persona che sembra avere, almeno visivamente, più di una sorprendente somiglianza con, altro titolo sparatutto in terza persona didove si può manipolare il tempo, lanciato per Xbox One nel 2016. Parlando con GamingBolt, lo studio ha affrontato queste somiglianze visive."È lo stesso motore, lo stesso team. Quindi avrà alcune somiglianze, ma sonodiversi", ha detto Thomas Puha, responsabile delle comunicazioni di. "eralineare epiù aperto. Èpiù oscuro. La nostra direzione artistica è completamente diversa da. Voglio dire, sì, sono in terza persona e, sì, ci sono poteri e abilità in entrambi i giochi, ma state tranquilli, sonodiversi."ha poi confermato che inil focus...