Regno Unito | la Bank of England lascia i tassi allo 0 | 50%

Oltre 450 pazienti sono morti per antidolorifici sbagliati : Regno Unito sotto shock : Rapporto shock sulla sanità britannica. Un'indagine indipendente ha rivelato che al War Memorial Hospital di Gosport, nell'Hampshire, almeno 456 pazienti sono morti dopo che sono stati somministrati...

Regno Unito - tre persone investite e uccise da un treno a Londra - : L'incidente è avvenuto all'altezza di Loughborough Junction, nel sud della città, in circostanze ancora da chiarire

A partire da settembre McDonald’s offrirà solo cannucce di carta nel Regno Unito e in Irlanda : A partire dal prossimo settembre, nel Regno Unito e in Irlanda McDonald’s inizierà a distribuire cannucce di carta nei suoi ristoranti al posto di quelle di plastica. Per ora la società non ha in programma di fare altrettanto in altri The post A partire da settembre McDonald’s offrirà solo cannucce di carta nel Regno Unito e in Irlanda appeared first on Il Post.

La legge contro gli “upskirt” nel Regno Unito : La prima ministra Theresa May ha criticato duramente il blocco in Parlamento dei nuovi provvedimenti contro chi scatta di nascosto fotografie sotto le gonne delle donne The post La legge contro gli “upskirt” nel Regno Unito appeared first on Il Post.

Regno Unito. Bimbo assassinato dal fidanzato - la madre rischia l’espulsione dal Paese : Liliya Breha, 31enne di origini ucraine, ha quattro settimane di tempo prima di essere espulsa. Ha vissuto dodici anni in Regno Unito, ma ora non ha più legami con cittadini britannici. "Per tutto quello che mi sta accadendo non ha avuto neanche il tempo di piangere il mio bambino" dice.Continua a leggere

Regno Unito - due anni di carcere a chi fotografa sotto le gonne/ Ma un deputato blocca il disegno di legge : Regno Unito, due anni di carcere a chi fotografa sotto le gonne, ma un deputato blocca il disegno di legge: Wera Hobhouse si sta battendo affinché venga approvata(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 19:18:00 GMT)

Via le cannucce plastica dai McDonald's del Regno Unito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Carcere per chi fotografa sotto le gonne - Regno Unito blocca la legge - : L'upskirting, la pratica di scattare una fotografia sotto la gonna di una donna, è diventata oggetto di dibattito dopo un disegno di legge presentato dal governo, che prevede fino a due anni di ...

Maltempo Regno Unito - la tempesta Hector porta venti fino a 160 km/h : alberi abbattuti e blackout [GALLERY] : 1/13 ...

Regno Unito. L’infermiera sbaglia la diagnosi - bimba di 10 anni muore nel sonno : Regno Unito. L’infermiera sbaglia la diagnosi, bimba di 10 anni muore nel sonno Mya-Louise Perrin, 10 anni, di Grimsby, avrebbe potuto sopravvivere se fosse stata individuata l’appendicite che nel giro di poche ore l’ha uccisa. Commovente il ricordo del suo papà, che ha fatto la drammatica scoperta: “Era una persona positiva, dava energia a tutti”.Continua […] L'articolo Regno Unito. L’infermiera sbaglia la ...

Regno Unito. L’infermiera sbaglia la diagnosi - bimba di 10 anni muore nel sonno : Mya-Louise Perrin, 10 anni, di Grimsby, avrebbe potuto sopravvivere se fosse stata individuata l'appendicite che nel giro di poche ore l'ha uccisa. Commovente il ricordo del suo papà, che ha fatto la drammatica scoperta: "Era una persona positiva, dava energia a tutti".Continua a leggere

Un anno fa l’incendio della Grenfell Tower : il Regno Unito ricorda in silenzio [GALLERY] : 1/77 LaPresse/Pa Wire ...

Regno Unito - i prezzi delle abitazioni rallentano la corsa : Teleborsa, - Mercato immobiliare del Regno Unito meno caro ad aprile. Secondo il rapporto mensile dell'Office for National Statistics , ONS, , che si unisce a quelli degli Istituti privati Halifax e ...

Regno Unito - l'inflazione cresce come da attese. Accelerano i prezzi alla produzione : Teleborsa, - cresce come da attese l'inflazione nel Regno Unito. Secondo l'Office for National Statistics , ONS, , nel mese di maggio i prezzi al consumo sono aumentati del 2,4% tendenziale , stesso ...