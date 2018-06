Regione Campania | 26 milioni di euro per contrastare la disoccupazione femminile

Salute : prevenzione e diagnosi precoce nelle piazze della Regione Campania : L’Associazione Italiana Direttori Generali in Sanità, l’Associazione House Hospital onlus, e la Fondazione AdASTRA in collaborazione con i Comuni di Lusciano (CE), Parete (CE), Casagiove (CE), Macerata Campania (CE), l’ASL Caserta, l’I.N.T. “G. Pascale” e l’A.O.U. Federico II presentano un programma gratuito di informazione, comunicazione, educazione sanitaria, prevenzione e diagnosi precoce a favore delle fasce deboli nelle piazze della regione ...

Regione Campania : al via task force contro i femminicidi : Una task force contro il femminicidi o e la violenza di genere. È il progetto 'Donne e giustizia', presentato oggi a Napoli, contro la violenza sulle donne. L'iniziativa, promossa dall'Accademia ...

Terremoto Ischia - la Regione Campania ai Comuni : velocizzare le verifiche : In merito al Terremoto verificatosi lo scorso agosto ad Ischia, la Regione Campania “sollecita i Comuni dell’isola a velocizzare l’attività propria di verifica e controllo, al fine di poter ristorare nel più breve tempo possibile le strutture alberghiere interessate, che hanno sostenuto uno sforzo enorme nel dopo-sisma e a cui, anche per questo, va il ringraziamento per la disponibilità e la pazienza dimostrata“. “Per le ...