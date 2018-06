Reazione a Catena | i Tre di Denari ospiti a sorpresa Video

Gabriele Corsi a Blogo : "La mia Reazione a Catena" : "Quello che mi rende orgoglioso è che oggi sto raccogliendo i frutti di più di 25 anni di durissimo lavoro. Il rigore e il rispetto hanno sempre accompagnato la mia vita professionale, così come il mio animo da secchione e nerd". Gabriele Corsi non è certo un improvvisato piovuto dal cielo. La sua storia professionale inizia nel 1996 con un ruolo in Il Maresciallo Rocca, poi prende il via con il Trio Medusa (da Le Iene a Quelli che il ...

Corsi innesca una gradevole Reazione a catena : Con quel baffetto d'altri tempi, con quel tono sommesso ma non troppo, con quell'espressione serena ma non noiosa, con quelle delucidazioni di chi ha un retroterra culturale, Gabriele Corsi sembra, ...

«Reazione a Catena» con Gabriele Corsi : che cosa non funziona? : Mike Bongiorno e La ruota della fortuna, Mara Venier e Domenica In, Antonella Clerici e la Prova del Cuoco, Simona Ventura e l’Isola dei Famosi. Certi programmi ti si cuciono addosso e non c’è sostituto che tenga, guai a rovinare quell’identità guadagnata con così tanta fatica. «Non è più la stessa cosa», «Da quando se n’è andato non lo guardo più», si lamenta il pubblico da sempre restio al cambiamento. Stesso discorso ...

Reazione a Catena 2018: le Tzatziki hanno vinto 52.500 euro Prima super vincita a Reazione a Catena 2018. Nella puntata di giovedì 7 giugno, a portare a casa ben 52.500 euro in gettoni d'oro sono state le Tzatziki. Poco prima di essere incoronate nuove campionesse, le tre concorrenti hanno vinto indovinando l'ultima parola del gioco

Reazione a catena 2018 - Prima Puntata | Gabriele Corsi e la buona 'Intesa vincente' con lo spirito del programma : ...

Gabriele Corsi debutta alla conduzione di Reazione a Catena Il successo di un programma dipende molto dalla bravura del suo conduttore (o conduttrice). La prova del cuoco ne è un esempio: Antonella Clerici l'ha portato al successo e sono tutti concordi nel dire che senza la sua presenza il cooking show di Rai1 non sarà più lo stesso. Da settembre Elisa Isoardi avrà una bella eredità da onorare e non sarà per nulla facile.

Arriva l'estate, ecco Reazione a catena, che torna da stasera, 4 giugno e fino al prossimo 23 settembre, tutti i giorni dalle 18:45 alle 20, ovviamente su Raiuno. La novità più importante di questa edizione è la conduzione. Dodicesima edizione e quarto nuovo conduttore della storia del game. Dopo tre anni di Pupo, quattro di

Tutto pronto per la 12esima edizione di "Reazione a catena". Il popolare preserale dell'estate di Rai1 ritorna anche quest'anno, a partire dal 4 giugno, con la novità della conduzione di Gabriele Corsi, componente del Trio Medusa che, dopo le molte esperienze radiofoniche e televisive, approda per la Prima volta alla conduzione su Ra1.